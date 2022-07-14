Сьогодні вночі чекайте відповідь: Арестович попередив росіян за криваву атаку на Вінницю

Олексій Арестович / скріншот, ДСНС

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович різко відреагував на ракетний удар окупантів по Вінниці, Миколаєву та Харкову.

"Ми будемо бити по них. Вони по нас. Різниця полягає в тому, що ми б'ємо тільки по військових цілях, щоразу ретельно прогнозуючи супутній збиток. Вони б'ють, не звертаючи увагу на такий. Кожен раз вкладаючи в прогноз додатковий ефект від терору мирного населення, або - безпосередньо заради такого терору, як зараз в Миколаєві і Харкові", - пише Арестович в Telegram.

За його словами, років триста вже в цивілізованому світі правила війни передбачають мінімізацію впливу при виборі способів дії і засобів ураження.

"Якщо для того, щоб вирішити військову задачу, досить поранити противника, а не вбивати, правила припускають, що він повинен бути тільки поранений. Стрілянина крилатими ракетами по центру міста вдень - це не просто порушення правил війни. Це заперечення логіки і завоювань цивілізації, як такої", - сказав Арестович.

Він зазначив, що кожен такий удар прискорює вжиття заходів цивілізацією проти анти-цивілізації: санкцій, передачі нам зброї.

"Буде ще багато наших ударів, їх ударів у відповідь, знову наших, знову їх. Путінський режим буде прикінчений на полі бою, інших способів покінчити з ним не існує. А вб'є його роль, яку вони собі обрали самі - анти-цивілізації. Зважені, визнані легкими і виштовхнуті зі світу геть. Сьогодні вночі ЗСУ запитають їх за Вінницю, Миколаїв і Харків", - сказав Арестович.

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Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

За останніми даними відомо про 20 загиблих. Понад 90 людей постраждали.

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