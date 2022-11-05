Окупанти готують пастку для ЗСУ на Херсонщині: Гуменюк розповіла, що задумали росіяни

Українським захисникам добре відомо про підступні плани окупантів / Колаж фото: Міноборони РФ, 93-я ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти намагаються створити ілюзію відступу з Херсонщини. Таким чином ворог хоче спровокувати ЗСУ на передчасну атаку та заманити українські частини у вуличні бої.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Росіяни намагаються переконати в тому, що вони "відходять". При тому, що ми бачимо об'єктивні дані - вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І, зокрема, ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, то вони будуть використані для вогневої підтримки на правому", - пояснила вона.

Гуменюк наголосила, що окупанти намагаються створити ефект, буцімто їх "нема", для того, щоб заманити наші Сили оборони в певні населені пункти.

За її словами, українським захисникам добре відомо про підступні плани окупантів і відповідно до отриманої інформації армія України вибудовує свій стратегічний план.

"Населений пункт - це завжди складні вуличні бої. Ми знаємо і передбачаємо розвиток подій, які росіяни намагаються нам нав'язати та складаємо свій стратегічний план", - сказала Гуменюк.

Також вона додала, що , українські військовослужбовці повністю контролюють ситуацію на півдні країни. ЗСУ зачищають територію від ворога дистанційним вогнем, щоб надалі змістити лінію фронту.

Контрнаступ ЗСУ у Херсонській області

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України досягли серйозного просування на Херсонщині. Українські військові розтрощують малоукомплектовані війська РФ на півночі регіону. Російські загарбники відступають з раніше взятих позицій.

Як зазначив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Росія проводить евакуацію штабного керівництва своїх військових з Херсону та правобережної частини Херсонської області. Вони біжать на лівий берег і там намагаються ховатися. На правобережній стороні загарбники вже не можуть розміщувати свої штаби, оскільки проти них ефективно працюють ЗСУ і партизани.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, глава Кремля Володимир Путін сподівається на те, що його армія намагатиметься зберегти репутацію свого президента і битиметься з ЗСУ. Однак російські військові займаються мародерством та вивозять награбоване в очікуванні втечі.

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