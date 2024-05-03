Бачимо 'відпочивальників' у камуфляжі: Плетенчук про спроби РФ захопити Нестригу

Щодня відбувається кілька штурмів острову Нестрига з боку росіян, але всі вони безуспішні, розповів Дмитро Плетенчук.

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Плетенчук розповів про спроби росіян закріпитися на острові Нестрига / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Окупанти намагаються вибити ЗСУ з Кринків та закріпитися на острові Нестрига. Проте росіяни не мають успіху і несуть значні втрати. Про це заявив речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Йдуть постійні спроби відновити положення з боку нашого ворога, постійно відбуваються штурми... Не дають спокою ворогу наші Кринки. Сподіваються вони звідти вибити наших морпіхів, проте ці спроби – марні", - розповів він.

Плетенчук зазначив, що щодня відбувається кілька штурмів з боку росіян. Однак всі вони безуспішні.

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"Острів Нестрига. Там окупанти працюють під прикриттям артилерії, FPV-дронів. Проте вони вимушені пересуватися малими групами, бо в них є велика водна перешкода – це наш Дніпро", - підкрпеслив посадовець.

За його словами, щоб подолати Дніпро російські окупанти змушені використовувати плавзасоби, здебільшого човни. На відкритій місцевості ворог стає вразливим і зазнає значних втрат. Плетенчук також додав, що острів Нестрига розташований перед гирлом Дніпра і має складні умови для закріплення.

"Хоча назвати це островом можна досить умовно, здебільшого – це очерет. І там такі ґрунти, що закріпитися досить складно, бо це фактично болото. Тим не менше вони не полишають цих спроб, і зараз ми спостерігаємо за результатами цих штурмів. Можна побачити на узбережжі "відпочивальників" у камуфляжі, але вони трошки вже неприроднього кольору", - зазначив речник.

Острів Нестрига Це один із численних херсонських островів, тому про нього не так багато інформації. Туристичний сайт ХерсON повідомляє, що в Херсонській області понад тисячу дрібних островів, розташованих у гирлі Дніпра. Місцеві називають їх плавнями. Острів Нестрига довгий час залишався в "сірій зоні", тепер він - під контролем українських військ. Взяття острова дає змогу значно посилити контрдиверсійні заходи та забезпечити кращий захист позицій ЗСУ в регіоні. Також контроль над островом Нестрига має стратегічне значення, оскільки дозволяє зміцнити та можливо розширити плацдарм на лівому березі річки Дніпро, що має важливе значення для подальших військових операцій у регіоні.

Звільнення острову Нестрига - подробиці

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили острів Нестрига у Херсонській області. Острів Нестрига є частиною Національного природного парку "Нижньодніпровський" і розташований на річці Дніпро, між селами Велетенське та Стара Збур’ївка.

Також головком ЗСУ повідомив, що ситуація на півдні, зокрема в Запорізькій і Херсонській областях, залишається напруженою. На Херсонському напрямку українським підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Як повідомляв Главред, окупанти безуспішно штурмують острів Нестрига в Херсонській області, який нещодавно взяли під контроль Сили оборони України.

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