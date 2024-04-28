'Командос' зачистять плацдарм: майор розкрив сценарій прориву на Лівобережжі

В українських військових уже був досвід висадки на кримському узбережжі, нагадав Олексій Гетьман.

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/ колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, t.me/V_Zelenskiy_official

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман прокоментував інформацію про те, що Велика Британія оголосила про передачу Україні нового пакета допомоги, до якого входять кілька десятків катерів.

"Головне, треба подумати, чому вони передають нам 60 катерів. Ми всі пишалися тим, що близько 350 наших військовослужбовців проходили навчання саме в Британії. Йдеться про "командос", тобто тих, хто може здійснювати певні дії з моря", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Він нагадав, що в українських військових уже був досвід, коли вони висаджувалися на кримському узбережжі й атакували "вишки Бойка".

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"А тут ще й передають човни. Тут ми одразу дивимося на карту, бачимо Кринки і той невеличкий плацдарм, який мають розширити. Тут і командос, і військові катери, і розмови українського керівництва про те, що після відбиття атаки росіян наші контрнаступальні дії можуть бути, скоріш за все, на півдні свідчать про підготовку до саме таких дій", - додав Гетьман.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Армія України не може перекинути бронетехніку на лівобережжя Херсонської області, говорили в обласній військовій адміністрації регіону. Ситуація важка, проте ЗСУ продовжують утримувати плацдарм.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що ЗСУ розширюватимуть плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Ворог уже стикається з проблемами.

Бійці ЗСУ просуваються на лівобережжі Херсонщини, розповіли в Силах оборони півдня. Українські військові розширюють плацдарм, який контролюють там. Ворог у районі Кринок завдає ударів з артилерії та мінометів.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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