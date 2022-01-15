Україну охопив ураган: сильний вітер до 70 км/год валив дерева, стовпи і зупиняв транспорт

На півночі країни потужний вітер влаштував справжній ялинкопад / Соцмережі

Шквальний вітер 14 січня захопив більшість регіонів України. Потужний вітер розігнався до швидкості в 80 км/год і почав валити дерева, стовпи і зупинки транспорту. У Києві рятувальники виїжджали на виклики для подолання наслідків негоди. У Харкові вітер порвав прапор-рекордсмен, а у Львові городяни побачили не тільки крижаний дощ, а й грім з блискавкою в січні. На півночі країни, у Чернігівській області, природа запустила флешмоб зі знесення головних ялинок міст. Дісталося й іншим регіонам - у Кролевці Сумської області ялинка під тиском вітру й зовсім зламалася навпіл.

Україну накрили вітри

У сюжеті ТСН розповіли, що швидкість вітру в більшості областей досягла 70 кілометрів на годину. У Києві й зовсім вперше за майже 50 років вітер розігнався до 80 км/год.

У Львівській області через негоду залишилися без світла близько 40 населених пунктів. Частково позбулися електроенергії ще 24 населених пункти. На Вінничині дерева падали на трасу і перекривали рух транспорту.

У Києві з корінням вирвало липу і викинуло її на будівлю поліклініки. У місті злітали металеві огорожі. На певних об'єктах будівництва зупиняли крани, щоб вони не впали. Увечері вітер тільки посилився.

Українців просять пам'ятати правила безпеки

Як розповіли в Укргідрометцентрі, вітряна погода очікується також протягом доби 15 січня. Рятувальники радять не забувати правила безпеки. Вітер страшний тим, що він може зірвати та жбурнути.

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Пішоходам не радять перебувати поблизу великих дерев, рекламних щитів і хитких конструкцій. Власникам автомобілів не слід під ними паркуватися.

У Києві через вітер на дорогу падали дерева

Сильний вітер призвів до падіння дерев на дороги і автомобілі. Видання Телеграф повідомило, що на вулиці Верховинній одне з них впало на транспортний засіб марки Peugeot. У машині в момент інциденту було двоє людей. Водій загинув на місці від отриманих травм. Пасажира госпіталізували.

На місці трагічної події працювали рятувальники, правоохоронці та медичні працівники.

У Київській службі порятунку ввечері 14 січня повідомили про 11 викликів, пов'язаних з погодними умовами. Рятувальники прибирали аварійне дерево, ліквідували наслідки падіння дерева у дворі житлового будинку, прибирали зірваний вітром лист металу, який знесло з даху будинку і лист шиферу. Надходили і виклики, пов'язані з пошкодженням рекламних щитів.

Наслідки негоди у Києві 14 січня / facebook.com/KARS.Kyiv

Наслідки негоди у Києві 14 січня / facebook.com/KARS.Kyiv

Наслідки негоди у Києві 14 січня / facebook.com/KARS.Kyiv

Наслідки негоди у Києві 14 січня / facebook.com/KARS.Kyiv

Наслідки негоди у Києві 14 січня / facebook.com/KARS.Kyiv

У Харкові вітер порвав прапор

У п'ятницю вдень у Першій столиці через сильний вітер вирішили приспустити державний прапор, який закріплено на 100-метровому флагштоку. Але його все одно розірвало поривами вітру. Відтепер національний символ замінять і піднімуть тільки після того, як заспокоїться стихія.

У Харкові вітер порвав прапор-рекордсмен / Telegram-канал Харків Live

За відомостями Суспільне, потужний подув вітру зламав у Харкові світлофор, а на трамвайні рейки падали гілки дерев. З однієї з будівль звалився лист покрівлі.

Літак, що прилетів з Шарм-ель-Шейха, не зміг приземлитися у місті через негоду. Авіалайнер переправили до Києва. Затримувалися й інші рейси.

У Вовчанську Харківської області пориви сильного вітру знесли зупинку.

Зупинка у Вовчанську / Telegram-канал ХС

У Львові випав крижаний сніг, а люди чули грім і блискавку

У ТСН розповіли, що ввечері 14 січня мешканці Львова побачили крижаний сніг. У місті декілька разів вдарила блискавка, були чутні звуки грому. Невластива для січня погодна несподіванка тривала кілька хвилин.

Жителі Львова побачили в січні грім і блискавку / скріншот ТСН

"Сиділа біля вікна, побачила щось схоже на блискавку, а потім почула звуки з вулиці, як ніби це падає град або щось схоже на крижаний дощ або сніг. А потім знову була блискавка і звук грому. Ще такого посеред січня не бачила", - розповіла Марія, мешканка Шевченківського району.

На півночі України вітер зносить ялинки

У північних областях країни, де дув найсильніший вітер, стало зносити ялинки і новорічні прикраси.

У Чернігівській області, як повідомляє ТСН, після обіду посилився вітер, в результаті якого у Носівці, Коропі, Бобровиці, а також в центрі самого Чернігова впали новорічні дерева.

Ялинка у Носівці / соцмережі

Ялинка у Бобровиці / соцмережі

Ялинка у Чернігові / соцмережі

Ялинка у Коропі / Соцсеї

У Білопіллі повалена ялинка ще деякий час світилася.

Ялинка у Білопіллі / соцмережі

Ялинка в Сумській області була закріплена 6-ма тросами, але не вистояла під поривами вітру. На Полтавщині ялинка зламалася навпіл.

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