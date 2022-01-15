УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Україну охопив ураган: сильний вітер до 70 км/год валив дерева, стовпи і зупиняв транспорт

15 січня 2022, 11:34

У Харкові вітер порвав прапор, а жителі Львова подивилися на грім і блискавку в січні.

false
На півночі країни потужний вітер влаштував справжній ялинкопад / Соцмережі

Шквальний вітер 14 січня захопив більшість регіонів України. Потужний вітер розігнався до швидкості в 80 км/год і почав валити дерева, стовпи і зупинки транспорту. У Києві рятувальники виїжджали на виклики для подолання наслідків негоди. У Харкові вітер порвав прапор-рекордсмен, а у Львові городяни побачили не тільки крижаний дощ, а й грім з блискавкою в січні. На півночі країни, у Чернігівській області, природа запустила флешмоб зі знесення головних ялинок міст. Дісталося й іншим регіонам - у Кролевці Сумської області ялинка під тиском вітру й зовсім зламалася навпіл.

Україну накрили вітри

У сюжеті ТСН розповіли, що швидкість вітру в більшості областей досягла 70 кілометрів на годину. У Києві й зовсім вперше за майже 50 років вітер розігнався до 80 км/год.

У Львівській області через негоду залишилися без світла близько 40 населених пунктів. Частково позбулися електроенергії ще 24 населених пункти. На Вінничині дерева падали на трасу і перекривали рух транспорту.

У Києві з корінням вирвало липу і викинуло її на будівлю поліклініки. У місті злітали металеві огорожі. На певних об'єктах будівництва зупиняли крани, щоб вони не впали. Увечері вітер тільки посилився.

Українців просять пам'ятати правила безпеки

Як розповіли в Укргідрометцентрі, вітряна погода очікується також протягом доби 15 січня. Рятувальники радять не забувати правила безпеки. Вітер страшний тим, що він може зірвати та жбурнути.

Реклама

Пішоходам не радять перебувати поблизу великих дерев, рекламних щитів і хитких конструкцій. Власникам автомобілів не слід під ними паркуватися.

У Києві через вітер на дорогу падали дерева

Сильний вітер призвів до падіння дерев на дороги і автомобілі. Видання Телеграф повідомило, що на вулиці Верховинній одне з них впало на транспортний засіб марки Peugeot. У машині в момент інциденту було двоє людей. Водій загинув на місці від отриманих травм. Пасажира госпіталізували.

На місці трагічної події працювали рятувальники, правоохоронці та медичні працівники.

У Київській службі порятунку ввечері 14 січня повідомили про 11 викликів, пов'язаних з погодними умовами. Рятувальники прибирали аварійне дерево, ліквідували наслідки падіння дерева у дворі житлового будинку, прибирали зірваний вітром лист металу, який знесло з даху будинку і лист шиферу. Надходили і виклики, пов'язані з пошкодженням рекламних щитів.

false
Наслідки негоди у Києві 14 січня / facebook.com/KARS.Kyiv
false
Наслідки негоди у Києві 14 січня / facebook.com/KARS.Kyiv
false
Наслідки негоди у Києві 14 січня / facebook.com/KARS.Kyiv
false
Наслідки негоди у Києві 14 січня / facebook.com/KARS.Kyiv
false
Наслідки негоди у Києві 14 січня / facebook.com/KARS.Kyiv

У Харкові вітер порвав прапор

У п'ятницю вдень у Першій столиці через сильний вітер вирішили приспустити державний прапор, який закріплено на 100-метровому флагштоку. Але його все одно розірвало поривами вітру. Відтепер національний символ замінять і піднімуть тільки після того, як заспокоїться стихія.

false
У Харкові вітер порвав прапор-рекордсмен / Telegram-канал Харків Live

За відомостями Суспільне, потужний подув вітру зламав у Харкові світлофор, а на трамвайні рейки падали гілки дерев. З однієї з будівль звалився лист покрівлі.

Літак, що прилетів з Шарм-ель-Шейха, не зміг приземлитися у місті через негоду. Авіалайнер переправили до Києва. Затримувалися й інші рейси.

У Вовчанську Харківської області пориви сильного вітру знесли зупинку.

Зупинка у Вовчанську / Telegram-канал ХС

У Львові випав крижаний сніг, а люди чули грім і блискавку

У ТСН розповіли, що ввечері 14 січня мешканці Львова побачили крижаний сніг. У місті декілька разів вдарила блискавка, були чутні звуки грому. Невластива для січня погодна несподіванка тривала кілька хвилин.

Львів
Жителі Львова побачили в січні грім і блискавку / скріншот ТСН

"Сиділа біля вікна, побачила щось схоже на блискавку, а потім почула звуки з вулиці, як ніби це падає град або щось схоже на крижаний дощ або сніг. А потім знову була блискавка і звук грому. Ще такого посеред січня не бачила", - розповіла Марія, мешканка Шевченківського району.

На півночі України вітер зносить ялинки

У північних областях країни, де дув найсильніший вітер, стало зносити ялинки і новорічні прикраси.

У Чернігівській області, як повідомляє ТСН, після обіду посилився вітер, в результаті якого у Носівці, Коропі, Бобровиці, а також в центрі самого Чернігова впали новорічні дерева.

false
Ялинка у Носівці / соцмережі
false
Ялинка у Бобровиці / соцмережі
false
Ялинка у Чернігові / соцмережі
false
Ялинка у Коропі / Соцсеї

У Білопіллі повалена ялинка ще деякий час світилася.

Білопілля
Ялинка у Білопіллі / соцмережі

Ялинка в Сумській області була закріплена 6-ма тросами, але не вистояла під поривами вітру. На Полтавщині ялинка зламалася навпіл.

Главред рекомендує:

viber
новини України Погода в Україні
Зараз ви переглядаєте новину «Україну охопив ураган: сильний вітер до 70 км/год валив дерева, стовпи і зупиняв транспорт». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 13 січня: що не можна робити в день Маланки та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуПрикмети на 13 січня: що не можна робити в день Маланки та Старий Новий рік і як не потрапити в біду Гороскоп на сьогодні, 12 січня 2022: Тільцям – втрати, Левам – віщі сни, Стрільцям - ревнощіГороскоп на сьогодні, 12 січня 2022: Тільцям – втрати, Левам – віщі сни, Стрільцям - ревнощі Місячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішенняМісячний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Близнюкам – борги, Терезам-спокуси, Козерогам-доленосні рішення Ретроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати бідуРетроградний Меркурій 2022: дати, що можна і не можна робити, щоб не накликати біду Одяг кольору барвінку приголомшливої краси увійшов в моду на 2022 рікОдяг кольору барвінку приголомшливої краси увійшов в моду на 2022 рік
13:02

У школах України діти мерзнуть у холодних класах: батьки школярів намагаються вирішити проблему

13:00

Гороскоп на завтра, 16 січня 2022: Дівам – фінансові труднощі, Водоліям – втрати, Рибам - зрадаВідео

12:58

Помідори на третину, огірки - в два рази: ціни на овочі в Україні невблаганно зростаютьВідео

12:48

Лікарка перерахувала продукти, що продовжують молодістьВідео

12:25

Нові кібератаки Росії можуть позбавити українців світла, тепла та грошей - ReutersВідео

Реклама
12:05

Потужні магнітні бурі в січні 2022 розтягнуться на три дніВідео

12:05

Росії потрібна ліцензія на відродження СРСРПогляд

11:40

Чат із пластичним хірургом Дмитром Слоссером

11:38

ЦРУ таємно готує українські спецпідрозділи, щоб дати відсіч Росії - ЗМІВідео

11:34

Україну охопив ураган: сильний вітер до 70 км/год валив дерева, стовпи і зупиняв транспортВідео

11:10

У моду на 2022 рік входять чудові жіночі джинсові костюми, в яких життя стане яскравішимФотоВідео

10:56

27-річна дружина українського футболіста на смерть розбилася в ДТП в день його переходу в новий клуб

09:40

Навіть староста в Італії: жителі села в Тернопільській області масово поїхали на заробіткиВідео

09:05

Зрив постачання газу до ЄС через вторгнення РФ в Україну: ЗМІ оголосили про плани США на сценарій

09:00

Прикмети на 16 січня: що не можна робити в день Гордія і як не потрапити в бідуВідео

08:18

Коронавірус в Україні входить в раж: за добу знову виявлено понад 10 тисяч випадків зараженняВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругівВідео

07:45

Відмова НАТО від виконання ультиматуму Москви: як спрацює погроза Заходу "прищемити хвоста" ПутінуПогляд

07:37

У Білому домі заявили, що Путін повинен вибрати або санкції, або деескалаціюВідео

07:10

Потрійний удар по Росії і підтримка України: дипломат назвав Заходу сценарій для боротьби з МосквоюВідео

Реклама
06:29

Росія неминуче розвалиться, або Чому мріям про відновлення Російської імперії не судилося справдитисяПогляд

05:28

Провал ультиматуму Росії та перемога Заходу: дипломат пояснив, як діяти УкраїніВідео

05:02

Чистота та блиск: як правильно мити і доглядати за посудом зі скла

04:40

Такому сусідові виноград буде радий: що можна і не можна садити біля лози для гарного врожаю

04:17

Фронтмен ТІК похвалився знімками топлес після схуднення на 30 кг

03:52

Різкий зліт долара: з'явився несподіваний прогноз з новим курсомВідео

03:15

Любовний гороскоп на тиждень 17-23 січня: Скорпіонам - загострення пристрастей, Козерогам - небезпечне захопленняВідео

02:53

Відома українська співачка в одних трусиках скупалася в ополонці на тріскучому морозі

02:32

Не згайте час: що садити на розсаду в січні - поради бувалих дачниківВідео

02:20

5 речей, які "вбивають" будь-який інтер'єр: що робить будинок жахливимВідео

02:05

У Парижі помер оскароносний режисер

01:45

Сніжана Бабкіна в прозорих мереживах на голе тіло показала свої нічні розваги

01:18

Держрегулювання цін на продукти доб'є виробника: експерт назвав причинуВідео

00:51

Прикмети на 15 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:04

Ірина Білик показала свою розкішну квартиру в Одесі з видом на Чорне мореВідео

14 січня, п'ятниця
23:53

Можливе вторгнення РФ в Україну: Боррель озвучив 10 головних кроківВідео

23:25

Українців чекають нові ціни на яйцяВідео

23:12

Пішов з життя глава СБУ часів президентства Кучми

22:37

Моторошне вбивство на Закарпатті: підозрюваний розповів, через що задушив жінкуВідео

22:16

"До 40 тис. випадків на добу": лікар озвучив тривожний прогноз щодо нового спалаху коронавірусуВідео

Реклама
22:09

У Білому домі підтвердили наявність даних щодо підготовки РФ провокації на ДонбасіВідео

21:55

Дуже рікісне погоднє явище: на Львів звалився крижаний сніг і вдарила блискавка з громомВідео

21:46

Дружина відомого українського футболіста розбилася в жахливій ДТПВідео

21:45

Привернете багато бід: чому жінкам не можна носити одяг чоловікаВідео

21:27

В СБУ знайшли ознаки причетності Росії до кібератаки на держсайтиВідео

21:06

Постачання газу через Україну і перемовини з РФ, США і Німеччиною: у Зеленського розкрили плани Києва

20:50

Винахідливість без кордонів: розкрита нова небезпечна схема шахраївВідео

20:39

США пригрозили Росії "гучними розбірками" в ООН - Foreign Policy

20:37

Купатимуться в грошах вже в лютому: топ-4 знаки з великою грошовою удачеюВідео

20:22

У Карпатах туристи накинулися на відпочивальників і почали стріляти через виклик копівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти