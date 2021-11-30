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Калічив людей і розбивав авто: в Україні вирував штормовий вітер

30 листопада 2021, 11:18

Через сильний вітер, який обрушився на різні регіони України, знеструмлено 179 населених пунктів.

вітер
В Україні вирував штормовий вітер / фото: bessarabiainform.com

Через сильний вітер, який обрушився на різні регіони України, знеструмлено 179 населених пунктів у 8 областях.

"Станом на 7 год.30 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 179 населених пунктів у 8 областях (Чернігівська-49, Донецька – 36, Київська – 29, Полтавська – 24, Житомирська – 15, Сумська – 13, Волинська – 7 та Луганська – 6). До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго", - повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій вранці у вівторок.

Харківська область

У Харкові сильний вітер валив дерева і стовбури по всьому місту, йдеться в ефірі ТСН.

Даних про потерпілих немає. Але відомо - щонайменше 5 автомобілів розбиті. В одному зі спальних районів обірвало лінії електропередачі. Ще вночі на місце виїжджали електрики та усували наслідки негоди.

Тим часом у центрі міста від вітру не встояв світлофор. Разом зі стовпом, на якому кріпився, його знесло на узбіччя. Але навіть зламаний, він все одно намагався регулювати рух транспорту.

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Дніпропетровська область

Посилився вітер валив дерева в різних районах Дніпропетровської області. До ліквідації наслідків негоди залучалися фахівці Служби порятунку "101".

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/ dnipro.depo.ua

Сильний вітер валив гілки і дерева. До ліквідації наслідків негоди доводилося залучати рятувальників. Вони прибрали 12–метрові дерева з доріг біля селища Солоне Дніпровського району і в місті Вільногірськ Кам'янського Району, 9–метрове дерево з дороги біля селища Хорошево Синельниківського району і 10-метрове дерево з вантажівки в Кривому Розі.

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/ ДСНС

Донецька область

Ураганний вітер у Слов'янську Донецької області повалив дерева на авто.

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/ Facebook Д. Пархоменко

Сильний вітер поривами до 20 м/с вчора, 29 листопада, повалив дерева на машини в Слов'янську, розповіли очевидці в Facebook.

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/ Facebook Д. Пархоменко

Херсонська область

У Херсоні дерева падали через сильні пориви вітру. Про інцидент розповіли місцеві жителі в Facebook.

Дерева падали і на людей, завдаючи важких травм, і на автомобілі. Міські комунальники прибирають аварійні дерева, але таких дерев в місті ще чимало, в тому числі і в центральній частині.

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/ Facebook М. Батрак

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Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 30 листопада, погіршиться. На сьогодні у низці областей оголошено штормове попередження. Сильні пориви вітру очікуються в одинадцяти регіонах і в Києві.

Як повідомляє Укргідрометцентр, сьогодні вдень у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с.

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