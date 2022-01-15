У Дніпрі на чоловіка обрушилася стріла крана з бетонною плитою

Чоловік помер / zaxid.net

У Дніпропетровській області в Павлограді стався страшний випадок. На робітника впала стріла крана з бетонною плитою на додачу.

Як повідомляє Дніпро Час, нещасний випадок стався на території підприємства по вулиці Терешкіна під час транспортування бетонних плит. Стріла крана не витримала і зламалася, впавши на чоловіка, що знаходився під нею.

Потерпілого дістали живим та госпіталізували. Але медики не змогли врятувати його життя. Через 4 години він помер.

Чоловікові був 41 рік.

Всі обставини трагедії з'ясовують фахівці.

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Нагадаємо, раніше в Обухівці Дніпровського району Дніпропетровської області на 16-річного хлопця впала залізобетонна плита. Від отриманих травм неповнолітній помер.

Також раніше в населеному пункті, що знаходиться поруч з містом Первомайськ в Дніпропетровській області, загинув 15-річний підліток. Він надихався газом з балона, впав і миттєво помер. Пристрій для заправки запальничок придбала в магазині 14-річна дівчина загиблого.

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