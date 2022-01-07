Температурні гойдалки, тумани і сильний вітер: синоптик передрік "примхливий" січень в Україні

У січні в Україні очікується велика кількість опадів у вигляді дощу або снігу, а деякі регіони зіткнуться зі справжнім зимовим холодом, сказав синоптик.
Погода в Україні в січні 2022 буде "примхливою". Стовпчики термометрів коливатимуться від "мінуса" до "плюса". При цьому очікується велика кількість опадів у вигляді дощу або снігу, а деякі регіони зіткнуться зі справжнім зимовим холодом.
Такий прогноз погоди на січень 2022 в Україні озвучив синоптик ігор Кибальчич в інтерв'ю Телеграф.
За словами Кибальчича, на європейську частину континенту найближчим часом прийдуть субтропічні атмосферні маси. Це стане причиною високих температур і великої кількості опадів у нызци європейських країн.
"Основні шляхи цих циклонів проходитимуть через Британські острови, Скандинавський півострів і далі на схід через Україну і європейську територію Росії", – пояснив синоптик.
Температурні зміни над Європою стануть причиною мінливої погоди і в Україні.
"Це буде виражатися в різких коливаннях температури повітря, атмосферного тиску та підвищеній кількості опадів", – зазначив експерт.
Кибальчич прогнозує, що в Україні випаде дощ і сніг. Також очікуються часті тумани і досить багато днів з поривчастим, штормовим вітром.
читайте такожЛьвівські бабаки- "провісники" несподівано прокинулися і передрекли ранню веснуСиноптик прогнозує, що середньомісячна температура повітря буде на 1-2 градуси вище норми. Крім того, впродовж місяця не виключені короткочасні періоди сильних похолодань, особливо на Лівобережній частині України.
Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні в січні 2022 буде теплішою, ніж у попередні десятиліття. Водночас очікується більше погодних катаклізмів.
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