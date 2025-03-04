'Найкращий внесок': Пєсков цинічно відповів на призупинення допомоги США Україні

На думку речника Кремля, рішення США може спонукати Україну до мирного процесу.

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Відповідь Пєскова на припинення допомоги США / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

Головне із заяви Пєскова:

Припинення допомоги США Україні сприятиме закінченню війни

США були головним постачальником війни

Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про можливе припинення допомоги США Україні, зазначивши, що таке рішення нібито сприятиме мирному врегулюванню. Про це пишуть росЗМІ.

"Ще належить дізнатися деталі, але, якщо це відповідає дійсності, то це рішення, яке, дійсно, може спонукати київський режим до мирного процесу", – сказав він. відео дня

Речник Кремля також назвав "очевидним", що США до цього часу залишались "головним постачальником цієї війни".

"Якщо США припинять ці поставки, це буде, напевно, найкращий внесок у справу миру", - додав він.

Призупинення допомоги США - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Заборона на постачання допомоги залишиться чинною, доки "Зеленський не візьме на себе зобов'язання прагнути до мирних переговорів".

Кореспондент The Economist Олівер Керролл заявив, що наразі офіційного наказу президента США Дональда Трампа про припинення військової допомоги Україні немає.

В Financial Times пишуть, що Україна зможе протриматися проти країни-агресора Росії ще щонайменше шість місяців навіть без допомоги США.

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