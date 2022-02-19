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"Весь Маріуполь не спав": росіяни і бойовики вдарили з важкої зброї по Приазов'ю

19 лютого 2022, 13:44

Далі, стало відомо, що десятки тисяч жителів Донецької області залишилися без водопостачання через обстріли бойовиків-пошкоджена насосна станція.

Обстріл
Росіяни і бойовики вдарили з важкої зброї по Приазов'ю / Reuters

Вранці в суботу, 19 лютого, російські війська і підконтрольні їм бойовики здійснили обстріл з важкого озброєння, мінометів і гармат, калібру 122 міліметри, 152 міліметри по позиціях української армії на Приазовському напрямку ‒ в районі Маріуполя. Відео інциденту були опубліковані в мережі.

Як пишуть місцеві жителі в соцмережах,"весь Маріуполь не спав". А обстріл тривав близько від чотирьох до п'яти годин.

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Потім-як кажуть співробітники комунального підприємства "Вода Донбасу", була зупинена подача води на чотири фільтрувальні станції, оскільки снаряди бойовиків пошкодили два трансформатори на насосній станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

Пізніше чиновники з Донецької обласної військово ‒ цивільної адміністрації розповіли, що обстріл стався вночі-близько 03.00. При попередньому огляді станції було виявлено чотири попадання снарядів.

"Такі наслідки сьогоднішнього обстрілу окупантами насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водопроводу, розташованої в районі селища Василівка, на лінії зіткнення з тимчасово окупованою територією", - підсумували чиновники.

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Обстріл дитячого садка і школи на Донбасі

17 лютого під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами здійснення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Українські військові, які служать в зоні ООС, після обстрілів на Донбасі заявили, що "готові зубами рвати тих, хто стріляє по дітях". Вони назвали дії окупантів підступними, цинічними і бридкими.

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