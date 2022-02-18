Стріляють не просто так: командувач ООС пояснив мету потужних обстрілів з боку бойовиків

Бойовики стріляють, щоб спровокувати українських військових на відповідь/ Facebook ООС, Радіо Свобода

Бойовики на Донбасі влаштовують сильні обстріли, щоб спровокувати українських військових на вогонь у відповідь. Якщо бійці ЗСУ будуть відбиватися, бойовики застосують такі випадки, щоб звинуватити Україну перед усім світом.

Так пояснив масовані обстріли на Донбасі командувач операції Об'єднаних сил, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк у програмі "Право на владу".

"Всі ці обстріли – це провокації з метою вимушення ЗСУ дати відповідь, а потім обвинуватити нас перед усім світом, що це ми активізуємо", – заявив Павлюк.

При цьому він зазначив, що українські військові відкривають огонь у відповідь лише у разі загрози для життя бійців.

"Ми повністю контролюємо ситуацію. У відповідь вогонь відкриваємо тільки тоді, коли дійсно є загроза нашим військовослужбовцям і всі можливі способи припинити вогонь за допомогою моніторингової місії ОБСЄ і СЦКК вичерпані і немає можливості по-іншому зупинити вогонь", – наголосив він.

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Обстріл дитячого садочка і школи на Донбасі

17 лютого під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів потрапив в дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей та персонал довелося евакуювати, їх відвели у безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Проте троє працівників садочку отримали контузії і були доставлені в лікарню.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. Внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля місцевої школи, у якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами вчинення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська і Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Українські військові, які служать у зоні ООС, після обстрілів на Донбасі заявили, що "готові зубами рвати тих, хто стріляє по дітях". Вони назвали дії окупантів підступними, цинічними і гидкими.

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