"Вогонь вівся прицільно для завдання втрат": бойовики накрили артилерією школу і дитсадок на Донбасі

На Донбасі бойовики обстріляли дитячий садок і школу / Твіттер "Повернись живим"

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами вчинення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубовка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Встановлено, що 17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську з великокаліберної артилерії та мінометів. В результаті пошкоджено військову техніку та об'єкти цивільної інфраструктури, повідомили у пресслужбі відомства.

"Один зі снарядів пробив стіну дитячого садка, де знаходилися діти з вихователями. Діти не постраждали тільки тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії і доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Снаряд влучив у дитячий садок / ssu.gov.ua

В СБУ уточнили, що обстріл тривав близько 40 хвилин, а вогонь вівся прицільно для завдання втрат. За попередніми даними, ворог використовував боєприпаси калібру 120 і 152 мм.

Обстріл Врубівки

Через півтори години ворог завдав артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району. Обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Реклама

"В результаті попадання снарядів в газопровід без газопостачання залишилося 70 квартир в багатоповерхівках і 96 приватних будинків. Також обстрілом пошкоджено житловий будинок у Врубівці", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Врубівки / ssu.gov.ua

На місцях події працюють оперативно-слідчі групи СБУ. Вони допитують свідків, очевидців і постраждалих від ворожих атак, вивчають і документують обставини злочинів кафірів.

Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури СБУ продовжує невідкладні слідчі дії в рамках кримінальних проваджень за ч.2 ст. 258 (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Загострення на Донбасі

Вранці в четвер, 17 лютого, російські війська і підконтрольні їм угруповання бойовиків обстріляли з артилерії селище міського типу Врубівка.

В ході обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРДЛО в один зі снарядів потрапив в дитячий сад в Станиці Луганській.

Читайте також: