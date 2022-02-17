"Бігли в одних капцях": батьки розповіли про жахи порятунку дітей під обстрілом на Донбасі

Донбас обстріл / ДСНС, будинок

У четвер, 17 лютого, бойовики обстріляли Станицю Луганську. Жителі розповіли, яким чином рятували дітей з дитячого садка.

Як розповіла місцева мешканка Олена, в садку під час обстрілу була її дочка у віці 4-х років. Сама Олена перебувала на роботі - вона здзвонилася з вихователем і побігла в садок за дитиною. Обстріл в цей момент тривав.

"Я відразу зателефонувала виховательці. Потім почула пожежну сирену. Вона мені сказала, щоб я якомога швидше забрала дітей. Я забрала дитину, ще були чутні обстріли", - каже жінка, передає телеканал Дом.

За словами Олени, вона не встигла взути дочку - вони бігли від обстрілу в тапочках. Сім'я живе через дорогу від дитячого садка, їм вдалося сховатися в підвалі. Дівчинка була налякана і плакала, але пізніше переляк пройшов.

У свою чергу, жінка заявила, що найближчим часом доньку в садок вона не поведе, оскільки побоюється повторення обстрілів.

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Обстріл садка та ліцею на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами здійснення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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