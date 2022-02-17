На Донбасі сталося нове загострення: бойовики бомблять території

З початку доби вже понад 40 обстрілів на Донбасі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на Донбасі тільки за сьогодні відбулося вже понад 40 обстрілів. За його словами, снаряди прилітають з тимчасово окупованих Росією територій.
"Станом на 15:00 сталося 42 обстріли. Ми вже звернулися до всіх міжнародних партнерів із закликом засудити це. Снаряди прилетіли з тимчасово окупованих територій, контрольованих Росією", - сказав Кулеба на брифінгу.
Як підкреслив глава МЗС, важливо зафіксувати, що ці снаряди прилетіли саме з окупованих територій, які контролює Росія, оскільки Москва намагається спотворити те, що відбувається на Донбасі.
"Незабаром в Нью-Йорку почнеться засідання Радбезу ООН, де це питання теж обговорять", - нагадав Кулеба.
Також з'явилася карта обстрілів на Донбасі.
Обстріл садка та ліцею на Донбасі
У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.
При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".
Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами здійснення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.
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