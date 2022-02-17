На Донбасі сталося нове загострення: бойовики бомблять території

Обстріл Донбасу / ДСНС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що на Донбасі тільки за сьогодні відбулося вже понад 40 обстрілів. За його словами, снаряди прилітають з тимчасово окупованих Росією територій.

"Станом на 15:00 сталося 42 обстріли. Ми вже звернулися до всіх міжнародних партнерів із закликом засудити це. Снаряди прилетіли з тимчасово окупованих територій, контрольованих Росією", - сказав Кулеба на брифінгу.

Як підкреслив глава МЗС, важливо зафіксувати, що ці снаряди прилетіли саме з окупованих територій, які контролює Росія, оскільки Москва намагається спотворити те, що відбувається на Донбасі.

"Незабаром в Нью-Йорку почнеться засідання Радбезу ООН, де це питання теж обговорять", - нагадав Кулеба.

Також з'явилася карта обстрілів на Донбасі.

Реклама

Обстріл садка та ліцею на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами здійснення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

читайте також"Вогонь вівся прицільно для нанесення втрат": бойовики накрили артилерією школу і дитсадок на Донбасі

Читайте також: