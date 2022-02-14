"Повернутися в Україну протягом 24 годин": у ЗМІ з'явився список нардепів, які покинули Україну

За межами України перебувають 23 народних депутати.
Президент Володимир Зеленський, 14 лютого попросив усіх депутатів, які покинули Україну на тлі загрози вторгнення військ Росії, повернутися в країну протягом 24 годин.
Як повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах, за межами України перебувають 23 народних депутати.
Зокрема, йдеться про таких народних обранців:
- Ківа Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);
- Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого, полетіла в Ригу (Латвія);
- Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);
- Льовочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня вирушила до Ніцци (Франція);
- Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Тель-Авіва (Ізраїль);
- Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився в Мюнхен (Німеччина);
- Устинова Олександра (Голос), 6 лютого полетіла в Дюссельдорф (Німеччина);
- Железняк Ярослав (Голос), 12 лютого відправився в Париж (Франція);
- Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);
- Алексейчук Олександр (Слуга народу), 5 лютого вилетів до Дохи (ОАЕ);
- Аллахвердієва Ірина (Слуга народу), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);
- Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла до Відня (Австрія);
- Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
- Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів в Доху (ОАЕ);
- Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів до Парижа (Франція);
- Кривошеєв Ігор (Слуга народу), 4 лютого відправився в Мадрид (Іспанія);
- Нагорняк Сергій (Слуга народу), 11 лютого полетів до Цюріха (Швейцарія);
- Пивоваров Євген (Слуга народу), 11 лютого полетів в Шарджу (ОАЕ);
- Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився в Ригу (Латвія);
- Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);
- Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого, відправився в Ніццу (Франція);
- Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);
- Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого покинув Україну на автомобілі через кордон з Білоруссю.
Крім того, керівництво фракції Слуга народу попросило всіх своїх депутатів повернутися в Україну.
У Верховній Раді закінчився карантин і на поточному тижні парламент повертається в режим пленарних засідань.
Що сказав Володимир Зеленський
У своєму зверненні до нації Зеленський заявив про необхідність повернутися в країну всім державним службовцям і народним депутатам усіх рівнів.
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"Вам народ України довірив не тільки управляти державою, а й захищати її, Це ваш прямий обов'язок у такій ситуації бути разом з нами, з українським народом", - сказав президент.
Олігархи залишають Україну
У неділю з'явилася інформація, що українські олігархи і бізнесмени масово залишають Україну чартерними рейсами.
Повідомлялося, що тільки 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів і приватних літаків.
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