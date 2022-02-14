"Повернутися в Україну протягом 24 годин": у ЗМІ з'явився список нардепів, які покинули Україну

Літак / Фото Reuters

Президент Володимир Зеленський, 14 лютого попросив усіх депутатів, які покинули Україну на тлі загрози вторгнення військ Росії, повернутися в країну протягом 24 годин.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах, за межами України перебувають 23 народних депутати.

Зокрема, йдеться про таких народних обранців:

Ківа Ілля (ОПЗЖ), 30 січня відправився в Аліканте (Іспанія);

Королевська Наталія (ОПЗЖ), 9 лютого, полетіла в Ригу (Латвія);

Льовочкін Сергій (ОПЗЖ), 10 лютого полетів до Венеції (Італія);

Льовочкіна Юлія (ОПЗЖ), 26 січня вирушила до Ніцци (Франція);

Рабинович Вадим (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Тель-Авіва (Ізраїль);

Новинський Вадим (позафракційний), 10 лютого відправився в Мюнхен (Німеччина);

Устинова Олександра (Голос), 6 лютого полетіла в Дюссельдорф (Німеччина);

Железняк Ярослав (Голос), 12 лютого відправився в Париж (Франція);

Абрамович Ігор (ОПЗЖ), 12 лютого вилетів до Варшави (Польща);

Алексейчук Олександр (Слуга народу), 5 лютого вилетів до Дохи (ОАЕ);

Аллахвердієва Ірина (Слуга народу), 4 лютого полетіла в Дубай (ОАЕ);

Плачкова Тетяна (ОПЗЖ), 13 лютого полетіла до Відня (Австрія);

Борт Віталій (ОПЗЖ), 3 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);

Пузанов Олександр (ОПЗЖ), 13 лютого вилетів в Доху (ОАЕ);

Іванісов Роман (позафракційний), 11 лютого вилетів до Парижа (Франція);

Кривошеєв Ігор (Слуга народу), 4 лютого відправився в Мадрид (Іспанія);

Нагорняк Сергій (Слуга народу), 11 лютого полетів до Цюріха (Швейцарія);

Пивоваров Євген (Слуга народу), 11 лютого полетів в Шарджу (ОАЕ);

Солод Юрій (ОПЗЖ), 9 лютого відправився в Ригу (Латвія);

Шпенов Дмитро (позафракційний), 12 лютого полетів до Женеви (Швейцарія);

Столар Вадим (ОПЗЖ), 12 лютого, відправився в Ніццу (Франція);

Яковенко Євген (позафракційний), 12 лютого полетів до Стамбула (Туреччина);

Волошин Олег (ОПЗЖ), 14 лютого покинув Україну на автомобілі через кордон з Білоруссю.

Крім того, керівництво фракції Слуга народу попросило всіх своїх депутатів повернутися в Україну.

У Верховній Раді закінчився карантин і на поточному тижні парламент повертається в режим пленарних засідань.

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Що сказав Володимир Зеленський

У своєму зверненні до нації Зеленський заявив про необхідність повернутися в країну всім державним службовцям і народним депутатам усіх рівнів.

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"Вам народ України довірив не тільки управляти державою, а й захищати її, Це ваш прямий обов'язок у такій ситуації бути разом з нами, з українським народом", - сказав президент.

Олігархи залишають Україну

У неділю з'явилася інформація, що українські олігархи і бізнесмени масово залишають Україну чартерними рейсами.

Повідомлялося, що тільки 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів і приватних літаків.

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