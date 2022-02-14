Бізнесмени та олігархи залишають Україну чартерними рейсами - ЗМІ

З Києва вилетіло близько 20 чартерів і приватних літаків / Українська правда

У неділю з'явилася інформація, що українські олігархи і бізнесмени масово залишають Україну чартерними рейсами.

Як пише видання Українська правда, тільки 13 лютого з Києва вилетіло близько 20 чартерів і приватних літаків.

"Такої кількості чартерів не було за 6 років спостережень. Серед чартерів і приватних літаків, які залишили Україну в неділю - борти Ріната Ахметова і Бориса Колеснікова", - пише видання.

Пізніше Колесніков зазначив, що знаходиться в Києві і не збирається нікуди їхати. За його словами, літак вилетів до Праги на технічне обслуговування.

Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович.

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За даними ЗМІ, від двох джерел партії ОПЗЖ і двох людей, яким пропонували виїхати, цей борт повинен вивезти з Києва до Відня родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича.

"Один з бортів Ахметова вилетів з України в неділю, сам олігарх покинув країну 30 січня рейсом в Цюріх", - пише Українська правда.

Того ж дня виїхав з України бізнесмен Віктор Пінчук.

Бізнесмен, нардеп Вадим Новинський виїхав з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен.

Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський, чий кортеж збив на смерть людину.

12 лютого - Вадим Столар та Василь Хмельницький.

У пресслужбі Хмельницького повідомили, що він полетів з командою на навчання і повинен повернутися в Україну 20 лютого. Там додали, що цей тур був запланований за три місяці і діти Хмельницького залишаються в Україні.

13 лютого з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер і Вадим Нестеренко.

У пресслужбі Ставніцера повідомили, що він полетів у відрядження і днями повернеться в Україну.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

Видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися в найближчу середу, 16 лютого.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван також заявив, що Російська Федерація може почати вторгнення в Україну під час проведення Олімпійських ігор у Пекіні - напад може статися до 20 лютого.

Президент США Джо Байден під час відеоконференції з лідерами країн ЄС і НАТО також назвав передбачуваною датою вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

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