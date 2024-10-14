'Повернемося до війни з Росією': у ЗСУ попередили про загрозу і назвали терміни

Усі мають розуміти, що війна з агресором Росією розпочнеться знову, вважає Павло Розлач.

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Україні може загрожувати нова війна з РФ - військовий / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 38-я ОБМП

Війна Росії проти України почнеться знову, якщо вона завершиться за нинішньою лінією фронту. Про це заявив командир 80-ї Окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач.

В інтерв'ю ТСН він розповів про те, що як командир може погодитися на певні умови, проте всі мають розуміти: війна з Росією почнеться знову, якщо бойові дії завершаться на поточній лінії розмежування.

За словами військового, Україна за такого сценарію буде змушена повернутися до війни з РФ протягом декількох років.

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"У масштабах країни... я зможу прийняти певні умови. Але все одно маємо розуміти, що це буде певний проміжок часу, і до війни з Росією ми все одно повернемося. Це рік буде, два, може бути три, але ми все одно повернемося до війни з Росією. Не буде такого (що війна закінчиться) 200%. Я впевнений, що вони передохнуть, навчать війська, навчать молодших командирів, сержантів, наклепають техніки, снарядів, і буде новий виток", - сказав Павло Розлач і наголосив, що вірить у перемогу, але навряд чи вона буде незабаром.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози:

Війна може закінчитися протягом двох тижнів, якщо Захід зупинить військову підтримку, вважає глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель. За його словами, насамперед слід обговорювати умови завершення війни.

Війна РФ проти України навряд чи закінчиться цього або наступного року, вважає міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. Ситуація на полі бою залишається дуже складною, Києву потрібно надати якомога більше підтримки.

Війну в Україні можна закінчити не пізніше 2025 року, припустив президент Володимир Зеленський. На думку глави держави, щоб сценарій став можливим, західний світ має ухвалити рішення для посилення Києва і примусу Москви до справедливого мирного процесу.

Коротко про план перемоги України / Інфографіка Главреда

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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