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"Нападемо на Санкт-Петербург": Польща та країни Балтії попередили Путіна

Андрій Ганчук
11 жовтня 2024, 16:39
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Польща і країни Балтії можуть завдати ударів по РФ ракетами дальністю 300-900 кілометрів.
Путін, ракета AGM-158 JASSM-ER
У Польщі нагадали Путіну, що закуповують у США далекобійні авіаційні крилаті ракети AGM-158 JASSM-ER / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, армія США

Агресорка Росія після війни проти України може напасти на Латвію, Литву, Естонію та Польщу. Генеральні штаби країн Балтії готуються до такого можливого сценарію. Якщо це станеться, країни-союзники атакують Санкт-Петербург і дадуть відповідь ракетами із дальністю пуску 300-900 кілометрів.

Як повідомляє BILD, радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будріс на конференції Defending Baltic сказав про те, що ймовірність війни країн Балтії та Польщі з Росією зросте, якщо окупанти доб'ються "успіху" в Україні, а Білорусь повністю інтегрується до "Союзної держави".

Позиція Польщі в разі нападу РФ

Аналогічної точки зору дотримується і глава Генштабу Польщі Раймунд Аджейчак.

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"Україна дає нам декілька років. Якщо Росія переможе в Україні, ми матимемо одну російську дивізію у Львові, одну в Бресті й одну в Гродно", - додав він.

Аджейчак акцентував увагу на тому, що буде "негайна відповідь", якщо війська РФ перетнуть кордон із Литвою.

"Не в перший день, а в першу хвилину. Ми вдаримо по всіх стратегічних об'єктах у радіусі 300 кілометрів. Ми нападемо безпосередньо на Санкт-Петербург", - попередив він.

За словами начальника польського Генштабу, можливий напад на Польщу або країни Балтії стане початком тотального протистояння. На випадок такого сценарію Польща вже працює над закупівлею 800 ракет, дальність яких - до 900 кілометрів.

"Ми повинні бути в змозі завдати удару у відповідь негайно самі, не чекаючи рішення в деяких столицях НАТО про те, чи варто задіяти статтю п'ять", - наголосив командувач армією Литви Раймундас Вайкшнорас.

Що відомо про ракети AGM-158 JASSM?

AGM-158 JASSM (скор. англ. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - американська високоточна крилата ракета класу "повітря - поверхня", розроблена корпорацією Lockheed Martin. Призначена для ураження важливих, високозахищених стаціонарних і переміщуваних цілей (квазістаціонарних), у будь-яких метеоумовах і в будь-який час доби, з дистанцій поза зоною дії засобів ППО противника.

Станом на 2024 рік вироблено 6529 таких ракет.

Операційна дальність ракет AGM-158A становить 360 км, ракети модифікації JASSM-ER можуть літати на дальність до 1000 км, пише Вікіпедія.

Ризик війни Росії проти НАТО - цікаві новини:

Альянс запустить 5-ту статтю колективної оборони, якщо Росія і Білорусь нападуть на Сувалкський коридор, вважає голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк. На думку експерта, консенсус у цьому питанні вже є.

Росія може напасти на одну з країн Балтії так само, як і на Крим - у рамках схожого сценарію, припустив політолог Валерій Клочок. Утім, складно сказати, чи буде в такому разі застосовано п'яту статтю Альянсу.

Британії потрібно готуватися до того, що війна з РФ може статися протягом 3 років, вважає командувач Збройними силами королівства, генерал Ролі Вокер. На його думку, Путін напевно буде мститися західному світу за підтримку України.

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