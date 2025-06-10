Угорщина неодноразово намагалася втрутитися в українські внутрішні справи - Зеленський

Угорці хотіли отримати інформацію про розміщення елементів систем ППО, стверджує президент.

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Будапешт збирає інформацію про Україну / колаж: Главред, фото: Tomas Tkacik/SOPA, ОПУ

Що сказав Володимир Зеленський:

Незаконну видачу паспортів на Закарпатті зупинили ще до війни

Будапешт збирає інформацію про Україну

Будапешт у різний спосіб намагався втрутитися в українські внутрішні справи, проте більшість випадків вирішувалися тихо, між собою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для угорського видання Válasz Online.

"Немає нічого поганого в тому, щоб поважати одне одного. Так можна вирішити проблеми. Скажімо так: Будапешт десятками різних способів намагався втрутитися в українські внутрішні справи. Ви про це не чули. Незаконну видачу паспортів на Закарпатті ми зупинили ще до війни. Більшість випадків ми вирішували тихо, між собою", - сказав Зеленський. відео дня

Говорячи про агентурну мережу угорської розвідки, яку було викрито на початку травня, президент додав, що її будували з 2021 року, а питання воєнного характеру ставили у 2024-25 роках. Остання передача інформації відбулася 25 березня цього року.

"Чому ми оприлюднили цю справу? У нас є інші фотографії та відеозаписи різних зустрічей, організованих угорською Військовою службою національної безпеки (KNBSZ) на території Угорщини, які ми також опублікуємо, якщо буде потрібно. Я не хочу нікому погрожувати, але насправді все є в нашому розпорядженні. Зокрема й те, як KNBSZ платив своєму агенту. Ми все задокументували", - додав президент.

За його словами, мадяри хотіли отримати інформацію про розміщення елементів систем ППО і про вразливі місця в українсько-угорському прикордонному регіоні.

"На їхніх телефонах були конкретні запитання - вони теж у нас є: в одинадцяти пунктах, серед іншого, вони цікавилися, що скажуть жителі Закарпаття про присутність угорських миротворців. А також про те, де дислокуються різні наші військові підрозділи. Як слід реагувати на це в умовах війни? Я не стверджую, що Будапешт щось хоче, але якщо не хоче, то для кого він збирає інформацію?", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що він запитав у відповідальних осіб НАТО, чи просили вони угорців збирати такі дані, "вони відповіли, що не просили". Однак Зеленський підкреслив, що звинувачує в цьому не прем'єра-міністра Угорщини Віктора Орбана, а угорську військову службу національної безпеки.

Скандальні заяви Петера Сіярто щодо України - останні новини

Раніше Сійярто заявляв, що президент України повинен зрозуміти, що кожен угорець має право висловлювати свою думку з питання прискореного вступу України до Євросоюзу. Україна прагне стати частиною союзу, до якого Угорщина вже входить, а не навпаки. Тому Київ має обрати відповідний тон.

Міністр повідомляв, що Угорщина виступає проти проведення навчальних військових місій ЄС на території України. Також Будапешт не підтримує санкції щодо енергоімпорту з Росії.

Нагадаємо, Главред писав, що кілька місяців тому глава МЗС Угорщини заявив про те, що рішення України заборонити транзит російського газу нібито неприпустиме і суперечить інтеграції України в ЄС. Будапешт може заблокувати євроінтеграцію України.

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