Окупанти у "вогневому мішку": під Вугледаром ЗСУ "перемололи" 300 морпіхів РФ

Росіяни опинилися у "вогневому мішку" ЗСУ, а сама операція РФ була "передчасною", скаржаться окупанти.
В районі села Павлівка під Вугледаром Донецької області у скрутне становище потрапила 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту російських окупантів.
Рашисти передали Олегу Кожемяко, губернатору Приморського краю, де дислокується бригада, лист зі скаргами на командування і з проханням надіслати на місце комісію, щоб зупинити погано спланований і непідготовлений наступ на позиції ЗСУ, пише The Insider.
У листі йдеться, що за чотири дні наступу 155-а бригада втратила 300 осіб убитими, пораненими та зниклими безвісти, а також втратила 50% техніки. У тексті морпіхи звинувачують генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, командувача східним військовим округом і угрупуванням військ "Схід" в Україні, в провальному плануванні операції й спробі приховати реальні цифри втрат, і вимагають надіслати незалежну від міноборони комісію.
Підкреслюється, що російські війська з початку листопада ведуть наступ на Вугледар через н.п. Павлівка і Новомихайлівка з метою охопити місто з двох сторін і змусити українські сили відійти на нові рубежі оборони.
У свою чергу ватажок бандформування "ДНР" Схід Олександр Ходаковський повідомляє, що наступаючі окупанти РФ опинилися в "вогневому мішку" ЗСУ, а сама операція була "передчасною".
У розвідці США раніше заявили, що ЗСУ можуть скористатися слабкістю військ РФ і за 6 тижнів просунутися в Луганській області. Однак російські окупанти ще не програли війну – вони можуть відновити свої військові можливості і здатні до проведення артилерійських операцій.
Днями керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ звільнили ще 9 населених пунктів на Луганщині.
За його словами, складна ситуація в районі Білогорівки, Сватового та Кремінної. Окупанти намагаються штурмувати позиції армії України в Білогорівці, але їм це не вдається.
Інші новини:
- Загроза наступу Росії на Київ з Білорусі: у ЗСУ мають намір випередити ворога
- ЗСУ звільнять Херсон методично та ефективно-Міністр оборони США
- ЗСУ увійдуть до Херсона до кінця листопада, а до кінця року почнуть звільняти північ Криму-Світан