Окупанти у "вогневому мішку": під Вугледаром ЗСУ "перемололи" 300 морпіхів РФ

У морпіхів РФ великі втрати під Вугледаром / УНІАН

В районі села Павлівка під Вугледаром Донецької області у скрутне становище потрапила 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту російських окупантів.

Рашисти передали Олегу Кожемяко, губернатору Приморського краю, де дислокується бригада, лист зі скаргами на командування і з проханням надіслати на місце комісію, щоб зупинити погано спланований і непідготовлений наступ на позиції ЗСУ, пише The Insider.

У листі йдеться, що за чотири дні наступу 155-а бригада втратила 300 осіб убитими, пораненими та зниклими безвісти, а також втратила 50% техніки. У тексті морпіхи звинувачують генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, командувача східним військовим округом і угрупуванням військ "Схід" в Україні, в провальному плануванні операції й спробі приховати реальні цифри втрат, і вимагають надіслати незалежну від міноборони комісію.

Підкреслюється, що російські війська з початку листопада ведуть наступ на Вугледар через н.п. Павлівка і Новомихайлівка з метою охопити місто з двох сторін і змусити українські сили відійти на нові рубежі оборони.

У свою чергу ватажок бандформування "ДНР" Схід Олександр Ходаковський повідомляє, що наступаючі окупанти РФ опинилися в "вогневому мішку" ЗСУ, а сама операція була "передчасною".

У розвідці США раніше заявили, що ЗСУ можуть скористатися слабкістю військ РФ і за 6 тижнів просунутися в Луганській області. Однак російські окупанти ще не програли війну – вони можуть відновити свої військові можливості і здатні до проведення артилерійських операцій.

Днями керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ звільнили ще 9 населених пунктів на Луганщині.

За його словами, складна ситуація в районі Білогорівки, Сватового та Кремінної. Окупанти намагаються штурмувати позиції армії України в Білогорівці, але їм це не вдається.

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