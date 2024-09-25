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Важливий пункт на Харківщині деокуповано: перші деталі унікальної операції

Даяна Швець
25 вересня 2024, 20:50
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Вовчанський агрегатний завод на Харківщині вдалось звільнити від окупантів.
ВСУ, Завод
Деталі операції по звільненню Вовчанського агрегатного заводу / Колаж: Главред, скріншот, фото ua.depositphotos.com

Україна підійшла до підготовки операції в Харківській області дуже ретельно, завдяки спільним зусиллям вдалося зламати плани противника і не дати використати завод в якості плацдарму для подальшого наступу на Вовчанськ. Деталями поділився в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін.

За його словами, в операції брали участь підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) України, зокрема й "Російський добровольчий корпус" (РДК).

"Операція планувалася досить довго та ретельно. Ми мали 3D-модель комплексу будівель. Ми зв’язувалися зі співробітниками, з начальником служби охорони агрегатного заводу, уточнювали у них подробиці. У нас були плани цих будівель. Ми намагалися максимально ретельно, скрупульозно продумати шляхи постачання наших бійців. Ворог дуже сильно упирався — тримався за кожну будівлю", — розповів він.

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Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК)

Російський добровольчий корпус — військовий підрозділ Збройних сил України, який сформований вихідцями з Росії, що проживають на території країн Європейського союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України.

На цей час проводять бойові дії на Авдіївському напрямі, Запорожжі, Лиманському напрямі, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

За словами Нікітіна, в промисловій зоні вести бойові дії дуже важко. Річ у тім, що залізобетонні конструкції та лабіринти ускладнювали роботу військових.

"Складнощі пов’язані з тим, що це велика територія — це товсті залізобетонні конструкції, лабіринт підвальних, напівпідвальних приміщень, цокольних поверхів. Там були обладнані вогневі точки", — підкреслив він.

Цілий гарнізон окупантів знаходився на Вовчанському агрегатному заводі. Він складався з представників різних підрозділів, але основними були "запеклі зеки" і "Шторм V".

"Ми не можемо наразі точно сказати кількість убитих, тому що багато хто перебуває, як і раніше, під завалами. Стелі обвалилися, під завалами знаходяться ще тіла військових армії РФ. Я можу сказати, що від 50 до 80 солдатів противника на цьому заводі своє життя закінчили", — повідомив командир РДК.

Важливий пункт на Харківщині деокуповано: перші деталі унікальної операції
Що відомо про Вовчанськ / Инфографика: Главред

Також під час операції на агрегатному заводі українці поповнили обмінний фонд.

"Бійці "Російського добровольчого корпуса" на момент 24 вересня взяли в полон вісім солдатів армії РФ. Шістьох полонених взяли українські військові. Тобто приблизно в районі двох десятків полонених загалом буде", — сказав Нікітін.

Успіх операції також полягає в тому, що ЗС РФ хотіли використовувати агрегатний завод як плацдарм для подальших наступальних дій, вважає командир РДК.

"Армія Росії діє завжди в єдиному ключі — перетворює кожен населений пункт на Сталінград і обороняти руїни неможливо. А ось обороняти промзону з великою кількістю підземних тунелів можна. Тому глобальний план збройних сил Російської Федерації полягав у тому, щоб використовувати територію заводу як плацдарм, опорний пункт для подальшого наступу на Вовчанськ", — пояснив він.

Однак, попри всі зусилля, агресори все ще обстрілюють завод за допомогою артилерії.

"Сьогодні вночі по території Вовчанського агрегатного заводу було завдано удару важкою вогнеметною системою (ТОС). Близько восьми залпів прилетіло в ліву частину комплексу. Завод, як і раніше, перебуває під артилерійським обстрілом збройних сил РФ. Поступово туди затягуються бійці Збройних сил України. Обстановка, як і раніше, бойова", — констатував Нікітін.

Ситуація на фронті - останні новини

Як відомо, 24 вересня ГУРівці звільнили Вовчанський агрегатний завод - зачистили всі 30 будівель заводу і передали його під контроль ЗСУ. Зазначається, що в операції були задіяні спецгрупи ГУР: "Стугна", "Парагон", РДК, "Юнгер", БДК і "Терор".

Водночас військовий попередив про втрату Донбасу. ЗСУ за останні три місяці посунули з позицій, які еволюційно фортифікувались роками на Донецькому напрямку.

Окрім цього, росіяни готують ядерні провокації, у тому числі на ЗАЕС. Про це під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, російські війська повинні вийти із Запорізької АЕС.

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ЗСУ Харківська область ГУР контрнаступ ЗСУ Російський добровольчий корпус (РДК) Вовчанськ
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