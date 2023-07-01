Іспанія виділить Україні новий пакет допомоги на суму €55 млн

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" та незалежно від ціни, яку потрібно буде заплатити.

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Педро Санчес 1 липня виступив у Верховній Раді / Колаж: Главред, фото: verkhovnaradaukrainy

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес 1 липня прибув з офіційним візитом в Україну та виступив перед Верховною Радою.

У своєму виступі перед українським парламентом Санчес пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" і "незалежно від того, яку ціну за це доведеться заплатити", передає El Mundo.

"Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу впродовж наступних шести місяців", - сказав він.

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Санчес анонсував новий пакет допомоги Україні в розмірі 55 млн євро. З них 51 млн надійде через Світовий банк для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні. Решта піде на відновлення шкіл.

"Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно. Я хотів сказати вам, що ми будемо підтримувати Україну незалежно від ціни", - сказав прем'єр.

Пізніше Санчес зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, який підтвердив, що Київ користується підтримкою Іспанії для початку переговорів про вступ до Європейського союзу (ЄС) в період іспанського головування.

"Надзвичайно символічно, що цей візит проходить у перший же день іспанського головування в ЄС. Наш спільний європейський дім точно вже не уявити без України, без нашої сміливості та відданості свободі та справедливості", - написав Зеленський у Telegram.

Дивіться відео - Зеленський і Санчес зустрілися в Києві:

Військова допомога Іспанії Україні

Іспанія відправить Україні 20 бронемашин і 4 танки Leopard 2а4, а також надасть військовий госпіталь. Про це 15 червня заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

У серпні 2022 року Іспанія передала Україні військову допомогу, до якої входила ціла батарея протиповітряної оборони, броньовані автомобілі, а також боєприпаси.

У листопаді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна незабаром отримає батарею ЗРК Aspide і 4 системи ППО Hawk від Іспанії.

У грудні уряд Іспанії передав Україні перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk ("Яструб").

У лютому Міністерство оборони Іспанії повідомило про відправку в Україну 20 бронетранспортерів M113.

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