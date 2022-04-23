"Хлопець вийшов в магазин і залишився без сім'ї": моторошні подробиці ракетного удару по Одесі

Одеса / ДСНС

В Одесі під час ракетного удару ЗС РФ чоловік втратив сім'ю в момент, коли вийшов за продуктами в магазин.

Про це повідомив Сергій Божко у своєму Facebook.

Уродженець Одеси подякував друзям і знайомим за занепокоєння, які вони проявили по відношенню до нього після масованого ракетного обстрілу 23 квітня.

Сергій розповів, що зідзвонювався з товаришем, який розповів трагічну історію. За словами чоловіка, в багатоквартирному будинку, який ракетами обстріляли ЗС РФ, проживав його колишній колега.

"Цей хлопець вийшов в магазин під час прильоту високоточної російської ракети, а коли повернувся, то дізнався що залишився без сім'ї. Шкодує зараз що вийшов в магазин, а не залишився з ними", - продовжив Божко у своєму Facebook.

Користувач також повідомив, що на одній з ракет, яку ЗС РФ запустили по житловому кварталу Одеси, був напис "Христос Воскрес".

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Ракетний удар по Одесі

Окупанти 23 квітня завдали ракетний удар по Одесі. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що ППО збила кілька ворожих ракет, що також підтверджують і місцеві. Мінімум одна з ракет впала і вибухнула. Один з місцевих згорів у своїй машині у дворі одного з будинків.

Оперативне командування "Південь" заявило про ймовірність повторного ракетного удару.

Угруповання ППО Повітряного командування "Південь" з 14:00 до 15:00 вела бойові дії зі знищення крилатих ракет ворога.

Ракети були запущені літаками стратегічної авіації ТУ-95. Було знищено два ворожих снаряди і два безпілотники, які імовірно здійснювали корекцію польоту. Відзначається, що дві ракети вразили військовий об'єкт і 2 в житлові будинки.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про 5 загиблих і 18 поранених, серед загиблих тримісячна дитина.

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