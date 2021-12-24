"Вам подобається Путін": на каналі Рада ведучий посварився з соратником Медведчука

Олександр Качний / Скріншот

На каналі Рада в прямому ефірі стався конфлікт між ведучим Сергієм Івановим і нардепом від ОПЗЖ Олександром Качним.

Нардеп нагадав журналісту його неоднозначні відео на Youtube, у відповідь той назвав їх сатирою.

"Я що хочеш можу говорити на телеканалі Рада, я народний депутат. А ви не все можете", - заявив в якийсь момент нардеп.

Він також вирішив, що журналіст не має права працювати на телеканалі.

У відповідь Іванов звинуватив депутата в підтримці президента РФ Володимира Путіна і "русского мира".

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"Вам же подобається Путін, Росія, ви захищаєте російські інтереси в Україні, навіть тут проводите проросійську пропаганду", - заявив Іванов.

Качний у відповідь перейшов на особистості, заявивши, що він народився на Київщині, а Іванов приїхав до столиці з Луганщини.

Блогер парирував, що він рятувався від окупації РФ, чому сприяли такі політики, як Качний.

Скандал у прямому ефірі: позиція журналіста

Після ефіру Іванов в месенджері опублікував відео повідомлення, де сказав наступне про нардепа:"Це був дуже напружений ефір. Мені було складно "вафлити" цю істоту, не використовуючи ті слова, на які він заслуговує. Якщо він захоче прийти на "Ісландію", то, я вважаю, що розмова з ним (Качним - Ред.) буде починатися з тих слів, на які він заслуговує - типу "ну що ти, пі*арас, а?"

Що каже нардеп від ОПЗЖ

Качний в коментарі Strana.news заявив, що канал Рада перетворився на "смітник".

Він звинуватив Іванова, що той почав переходити на особистості під час ефіру.

"Він звинуватив мене в роботі на Кремль, в тому, що ми "молилися на Януковича". Я його відразу зловив на цих фрейдівських рухах. Я дивився передачу "Чорна п'ятниця" на каналі Ісландія, де Іванов говорив, що робив мінет. А коли він сказав мені про "молитися", я кажу: ви про це подумали? Так це у вас по Фрейду. Став на коліна і "помолився". Він дуже легко ведеться на ці речі. Не такий він сильний піарник, та й ведучий слабенький. Він зрозумів свій програш, відразу увійшов у стресовий стан", - зазначає Качний.

"Іванов - вульгарний, грубий, низький журналіст. Люди, які займаються чорним піаром, матюкаються і говорять гидоти в прямому ефірі в прайм-таймі, не можуть працювати на держканалі і нести той же стиль поведінки", – додав Качний.

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Нагадаємо, раніше журналіст Роман Скрипін звинуватив нардепа від Опозиційної платформи - за життя Нестора Шуфрича в маніпуляціях, які використовувала ця політичні сила та інші, в яких він перебував раніше.

Журналіста обурила критика, яка прозвучала з вуст Шуфрича на адресу західних союзників України, які нібито недостатньо допомагають офіційному Києву.

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