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Нардеп від Слуги народу потрапив у скандал у прямому етері та назвав Росію "сусідом-ґвалтівником"

13 грудня 2021, 17:48

У нардепа запитали, про загрозу нової російської агресії і про те, як захищатися Україні.

Олександр Дануца
Олександр Дануца

Народний депутат від Слуги народу Олександр Дануца осоромився в прямому етері.

Під час етеру на телеканалі Україна 24 обговорювали думку колишнього спецпредставника США в переговорах по Україні Курта Волкера. Волкер назвав п'ять загроз глави РФ Володимира Путіна в Європі і назвав нову дату ймовірного вторгнення російських військ на територію нашої держави.

Коли у нардепа запитали, про загрозу нової російської агресії і про те, як захищатися Україні. Він почав порівнювати ситуацію з "сусідом-ґвалтівником".

"Мій коментар дуже простий. Коли у вас є насильник.... Я кажу просту річ... Ви дізналися про те, що ваш сусід згвалтував жінок на районі..."- став розповідати нардеп.

Ведучі попросили його без подібних порівнянь відповісти на озвучені питання.

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"Я оцінюю це так, що Україна в небезпеці. Щоб вийти з цієї ситуації, нам потрібно забезпечувати кордони безпекою. Ну, війська і все інше", – сказав Дануца, після чого ведучі іронічно подякували нардепу і завершили розмову.

Олександр Дануца - біографія

Нардеп народився 29 січня 1980 року в м. Мала Виска, Кіровоградської області. Закінчив Кропивницький державний технічний університет за спеціальністю "Менеджмент організацій".

Дануца був помічником депутата Верховної Ради IV скликання Сергія Алексеюка на громадських засадах та депутата ВРУ VIII скликання Костянтина Яринича.

У 2019 році Дануцу обрали депутатом Верховної Ради IX скликання від партії Слуга народу по виборчому округу №99 (м. Кропивницький). До цього він був керівником Кіровоградського обласного штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Також працює в комітеті ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

Раніше повідомляли, що в залі Київської міської ради сталася бійка, ймовірними учасниками якої були депутати Київради.

Депутат від фракції Слуга народу Владислав Трубіцин спробував влаштувати бійку.

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