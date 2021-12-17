"Ви привели за руку війну в Україну": журналіст Скрипін вилаяв Шуфрича в прямому ефірі

Нестор Шуфрич / УНІАН

Відомий журналіст Роман Скрипін звинуватив нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Нестора Шуфрича в маніпуляціях, які використовувала ця політичні сила та інші, в яких він перебував раніше. Вельми гнівну філіппіку на адресу нардепа Скрипін озвучив 16 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" каналу "1+1".

Журналіста обурила критика, яка прозвучала з вуст Шуфрича на адресу західних союзників України, які нібито недостатньо допомагають офіційному Києву.

"У мене з вами незакритий гештальт з 2014 року. Що Ви несете? За нас ніхто не буде воювати - це зрозуміло. Навіщо ця маніпуляція? Ви ж це знаєте. Зараз типу претензія до європейців і американців. Вони почали війну чи москалі?",- риторично запитав він.

Скрипін окремо обурився словами Шуфрича про те, що, мовляв, Україна "втратила Крим".

"Що значить "втратили"? Він відпав? Ви досі не можете сказати, що у нас війна. Вона почалася в 2014 році з окупації Криму, з вторгнення Росії. Ви тоді говорили: "що робити, стріляти в них?"Так, стріляти! Навіщо ви зараз маніпулюєте? Я не можу зрозуміти", – сказав журналіст.

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Також Скрипін зажадав вибачень від Шуфрича як представника політичних сил, які займали і займають нині відверто проросійську позицію.

"Ви привели за руку війну в Україну всіма своїми зусиллями. Ви тепер партія світу? Ні! Ви не партія миру – ви винуватці цієї війни", — заявив він.

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Нагадаємо, раніше народний депутат від Слуги народу Ірина Верещук поскандалила у прямому ефірі з нардепом від Опозиційної платформи - За життя Нестором Шуфричем.

Зазначимо, що після слів Шуфрича на адресу Верещук, "слуга народу" попросила його вести дискусію коректно.

У відповідь Шуфрич досить хамськи попросив колегу з СН"не верещати".

"Ірина, я прошу вас, я зараз знову буду згадувати незручне для вас слово. Не перебивайте! Не верещіть, я прошу вас, я знаю, що у вас дуже красива прізвище. Але не треба верещати, коли я говорю", - заявив він.

Верещук не залишила це без відповіді і закликала Шуфрича поводитися коректно.

"Просто візьміть себе в руки і не стеріть. У нас або є дискусія, або її немає. Я вас прошу, спокійно. Мені здається, я Ваше прізвище ніколи не обіграю", - відповіла вона.