"Валіть в Росію": Тука жорстко розніс вкидання про війну "до останнього українця"

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука прокоментував питання про ймовірні терміни закінчення війни в Україні.
При цьому він відповів на одне з питань читачів в ході чату в Главреді про те, що західні ЗМІ пишуть про ймовірність продовження війни в Україні протягом ще як мінімум 5 років.
Водночас співрозмовник категорично не погодився з пропагандистською тезою про те, що війна може тривати "до останнього українця".
"Радив би тому, хто задає таке питання, брати валізу і валити в Росію-матінку. Тому що тези про "війну до останнього українця" і "нами воюють" – це тези російської пропаганди", - упевнений він.
У той же час експерт підкреслив, що відвертою брехнею також є вкидання про те, що Україні нібито ніким і нічим воювати.
"А воювати ми будемо не до останнього українця, а до останнього росіянина на території України", - додав Тука.
Дивіться відео - чат з Георгієм Тукою в Главреді:
Хто такий Георгій Тука
Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.
Раніше Тука розповів про те, чи змушують Україну погодитися на заморозку війни. Георгій Тука відреагував на гучні статті, де розповідалося, що міністри оборони в Німеччині обговорювали, що варто подумати над можливістю переговорів.
Нагадаємо, що Тука розповів, чи відновлять в Україні зруйновані міста. Експерт розповів, що перш ніж вибирати той чи інший шлях, державі потрібно буде провести чимало міжнародних конференцій і круглих столів.
Зеленський допускає зміну ходу війни. Він також і не виключає той факт, що в Росії немає реальної політичної опозиції Путіну. І все, що ми можемо бачити - це умовну або штучну опозицію.
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