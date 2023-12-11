"Валіть в Росію": Тука жорстко розніс вкидання про війну "до останнього українця"

Георгій Тука прокоментував питання про ймовірні терміни закінчення війни в Україні.

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Георгій Тука відповів на питання про терміни закінчення війни / Колаж: Главред, фото: Главред, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука прокоментував питання про ймовірні терміни закінчення війни в Україні.

При цьому він відповів на одне з питань читачів в ході чату в Главреді про те, що західні ЗМІ пишуть про ймовірність продовження війни в Україні протягом ще як мінімум 5 років.

Водночас співрозмовник категорично не погодився з пропагандистською тезою про те, що війна може тривати "до останнього українця".

"Радив би тому, хто задає таке питання, брати валізу і валити в Росію-матінку. Тому що тези про "війну до останнього українця" і "нами воюють" – це тези російської пропаганди", - упевнений він.

У той же час експерт підкреслив, що відвертою брехнею також є вкидання про те, що Україні нібито ніким і нічим воювати.

"А воювати ми будемо не до останнього українця, а до останнього росіянина на території України", - додав Тука.

Дивіться відео - чат з Георгієм Тукою в Главреді:

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Раніше Тука розповів про те, чи змушують Україну погодитися на заморозку війни. Георгій Тука відреагував на гучні статті, де розповідалося, що міністри оборони в Німеччині обговорювали, що варто подумати над можливістю переговорів.

Нагадаємо, що Тука розповів, чи відновлять в Україні зруйновані міста. Експерт розповів, що перш ніж вибирати той чи інший шлях, державі потрібно буде провести чимало міжнародних конференцій і круглих столів.

Зеленський допускає зміну ходу війни. Він також і не виключає той факт, що в Росії немає реальної політичної опозиції Путіну. І все, що ми можемо бачити - це умовну або штучну опозицію.

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