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"Місто-привид Бахмут": Тука розповів, чи відновлять в Україні зруйновані міста

Юлія Закрепа
6 грудня 2023, 13:05
Бахмут - це районний центр і він ніс велике адміністративне навантаження місцевого рівня.
'Місто-привид Бахмут': Тука розповів, чи відновлять в Україні зруйновані міста
Тука розповів, чи відновлять знищений Бахмут / колаж: Главред, фото: Главред, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука для сайту Главред розповів, чи повернеться життя в зруйновані міста, чи Бахмут залишиться містом-привидом.

"На жаль, таких зруйнованих міст, як Бахмут, уже чимало, і, судячи з усього, їх ставатиме ще більше. Зрозуміло, не всі міста та містечка будуть відроджені. Якщо будуть ресурси, набудувати ми можемо що завгодно, але ким заселяти?", - зазначив він.

Експерт нагадує, що не варто забувати, що Бахмут - це все-таки районний центр, і, окрім функції "даху над головою", він ніс велике адміністративне навантаження місцевого рівня. Тому велика ймовірність, що Бахмут або Авдіївка будуть відбудовані, або Попасна на Луганщині - місто, якого фактично не існує.

"Навіть росіяни із Луганщини сказали, що в їхніх планах немає відновлення Попасної. Звісно, у них у планах цього не буде, бо їм Попасна 300 років не потрібна була - вони просто знищують усе, до чого дотягуються їхні артилерія та ракети. Це наша земля, і нам про неї потрібно буде дбати", - заявив Тука.

Експерт розповів, що перш ніж обирати той чи інший шлях, державі потрібно буде провести чимало міжнародних конференцій і круглих столів, аби консультанти з усього світу надали поради.

Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться власним прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:

Ситуація на Бахмутському напрямку: просування ЗСУ

Нагадаємо, що під Бахмутом ЗСУ прорвались та захопили позиції окупантів. ЗСУ здійснили контратаку поблизу Богданівки і захопили дві позиції, які раніше утримували частини російського 331-го повітряно-десантного полку ВДВ РФ.

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом. Армія України штурмує позиції російських окупантів на Бахмутському напрямку південніше Бахмута і закріплюється на нових позиціях.

ЗСУ відтіснили окупантів поблизу Бахмута та Авдіївки. ЗСУ відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового і на схід від Кліщіївки та успішно контратакували в районі Авдіївки.

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війна в Україні ЗСУ Бахмут Георгій Тука
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