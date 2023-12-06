'Місто-привид Бахмут': Тука розповів, чи відновлять в Україні зруйновані міста

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука для сайту Главред розповів, чи повернеться життя в зруйновані міста, чи Бахмут залишиться містом-привидом.
"На жаль, таких зруйнованих міст, як Бахмут, уже чимало, і, судячи з усього, їх ставатиме ще більше. Зрозуміло, не всі міста та містечка будуть відроджені. Якщо будуть ресурси, набудувати ми можемо що завгодно, але ким заселяти?", - зазначив він.
Експерт нагадує, що не варто забувати, що Бахмут - це все-таки районний центр, і, окрім функції "даху над головою", він ніс велике адміністративне навантаження місцевого рівня. Тому велика ймовірність, що Бахмут або Авдіївка будуть відбудовані, або Попасна на Луганщині - місто, якого фактично не існує.
"Навіть росіяни із Луганщини сказали, що в їхніх планах немає відновлення Попасної. Звісно, у них у планах цього не буде, бо їм Попасна 300 років не потрібна була - вони просто знищують усе, до чого дотягуються їхні артилерія та ракети. Це наша земля, і нам про неї потрібно буде дбати", - заявив Тука.
Експерт розповів, що перш ніж обирати той чи інший шлях, державі потрібно буде провести чимало міжнародних конференцій і круглих столів, аби консультанти з усього світу надали поради.
Дивіться відео чату з Георгієм Тукою, де він ділиться власним прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні:
Ситуація на Бахмутському напрямку: просування ЗСУ
Нагадаємо, що під Бахмутом ЗСУ прорвались та захопили позиції окупантів. ЗСУ здійснили контратаку поблизу Богданівки і захопили дві позиції, які раніше утримували частини російського 331-го повітряно-десантного полку ВДВ РФ.
Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, ЗСУ просуваються під Бахмутом. Армія України штурмує позиції російських окупантів на Бахмутському напрямку південніше Бахмута і закріплюється на нових позиціях.
ЗСУ відтіснили окупантів поблизу Бахмута та Авдіївки. ЗСУ відтіснили російські війська з позицій на північ від Хромового і на схід від Кліщіївки та успішно контратакували в районі Авдіївки.
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