Експерт розповів, чи змушують Україну погодитися на заморозку війни

Тука відреагував на гучні статті, де розповідалося, що міністри оборони в Німеччині обговорювали, що варто подумати над можливістю переговорів.

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Тука розповів про заморожування війни в Україні / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Главред

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука для сайту Главред відреагував на заяву Зеленського, що Україна не може дозволити собі прояв слабкості - прийняти заморожування конфлікту з Росією. Експерт розповів, для кого робляться такі заяви.

"У мене немає даних, які б свідчили про те, що нас хтось уже починає примушувати до початку переговорів. Про це теревенить Арестович, але це зовсім не означає, що про це на офіційному рівні говорять наші партнери", - зазначив Тука.

Він вважає, що впродовж останнього часу в міжнародних виданнях було декілька гучних статей, де розповідалося, що навіть під час останнього засідання міністрів оборони в Німеччині обговорювалося, що варто подумати над можливістю переговорів. Але делегація кожної країни складається щонайменше з п'яти-десяти осіб, а, отже, загальна кількість людей, які присутні на цій події, становить кілька сотень осіб.

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"Припускаю, що десь на курилці або під час перерви на каву хтось із кимось говорив, що, мабуть, потрібно над цим подумати. Але скільки людей, стільки і точок зору. Але наголошую, об’єктивних передумов для того, щоб говорити, що наші партнери змінили точку зору або почали її змінювати, немає. Я такого й близько не чув. Навпаки. Після того, як Арестович вкотре ляпнув про такі тенденції, міністерка Німеччини Анналена Бербок дуже різко відповіла на такий закид, мовляв, Європа налаштована на перемогу, жодних примусових дій щодо України та перемовин із Путіним немає і бути не може", - пояснив Тука.

Нагадаємо, що Тука розповів, чи відновлять в Україні зруйновані міста. Експерт розповів, що перш ніж обирати той чи інший шлях, державі потрібно буде провести чимало міжнародних конференцій і круглих столів.

Зеленський допускає зміну ходу війни. Він також і не виключає той факт, що в Росії немає реальної політичної опозиції Путіну. І все, що ми можемо бачити - це умовну або штучну опозицію.

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