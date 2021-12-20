Вакциновані за кордоном українці також отримають 1000 гривень – Шмигаль

Щеплені від COVID-19 за кордоном українці також отримають 1000 гривень / УНИАН

Українці, які отримали щеплення від коронавірусу за кордоном, також повинні мати можливість отримати 1000 гривень за вакцинацію.

На цьому наголосив прем’єрміністр Денис Шмигаль під час наради сьогодні, 20 грудня.

Очільник уряду зазначив, що для цього їм потрібно буде зробити можливим перенести у додаток "Дія" отримані документи про вакцинацію.

"Люди, які були вакциновані за кордоном визнаними у світі вакцинами, так само повинні мати нагоду скористатися програмою президента "єПідтримка". Необхідно надати їм можливість перенести сертифікати в Дію", – сказав Денис Шмигаль.

У той же час представники Міністерства охорони здоров’я зазначили, що, для виконання завдання попередньої селекторної наради, вакцинованим за кордоном громадянам дозволили отримати український сертифікат у сімейного лікаря.

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Програма "єПідтримка" в додатку "Дія" стартувала у пілотному режимі 13 грудня. З того дня перші українці могли отримати обіцяні від держави гроші за повну вакцинацію від коронавірусу. Широкий доступ до послуги українці отримали з 19 грудня.

Як отримати тисячу гривень у "Дії"

Спочатку у застосунку "Дія" потрібно згенерувати сертифікат про повну вакцинацію – так званий "зелений" сертифікат. Після цього потрібно перейти у розділ "Послуги" і натиснути пункт "єПідтримка". Із запропонованого переліку потрібно обрати той банк, через який ви хочете отримати гроші. Далі додаток перенаправить вас в обраний банк для генерування віртуальної картки. Картку можна оформити безкоштовно, кошти надійдуть на неї у термін до десяти днів.

Як отримати гроші за вакцинацію, якщо немає додатку "Дія"

Гроші не можна буде отримати готівкою – тільки на спеціально згенеровану картку.

Проте глава держави Володимир Зеленський раніше зазначав, що для людей, які не мають смартфона чи додатку "Дія", буде передбачена інша можливість отримати гроші.

"Ми розуміємо, що смартфони і "Дія" поки, на жаль, є не у кожного", – сказав президент.

Передбачалося, що буде розроблений механізм для тих, хто цим додатком не користується. Так, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, що в Україні планується відкрити 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.

"Для того, щоб розпочалася програма з виплати цієї тисячі гривень, працюватимуть 100 офлайнових центрів підтримки, де зможуть надавати допомогу громадянам, щоб цю тисячу гривень було одержано", – сказала депутатка.

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