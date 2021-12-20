На що українці витрачають "тисячу Зеленського": рейтинг категорій

Як згенерувати ковід сертифікат в" Дія " / 24tv.ua

Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, на що українці витрачають тисячу за вакцинацію.

За його словами, поки українці найбільше купують квитки в кінотеатри.

Перші три місця по використанню грошей - саме у культури і креативних індустрій:

кінотеатр, книжкові лавки (невеликий відрив) театральні та продюсерські агентства.

За його словами, на 6-му місці музичні гурти, на 10-му - виробництво та дистрибуція відеофільмів, на 11-му - туристичні атракціони та шоу.

"Ті результати, що є сьогодні - вражають. Сподіваюся, допомога держави культурі та креативним індустріям через сплату послуг вакцинованими громадянами дозволить пережити важкі часи пандемії", - зазначив Ткаченко.

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Він нагадав, що гроші можна витратити і на музеї.

Куди ще можна витратити 1000 гривень за вакцинацію:

залізничні та авіаквитки в межах України;

квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;

квитки на концерти;

абонемент в спортзал;

товари в книжкових магазинах.

Зазначимо, напередодні в Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як українці розпоряджаються "ковідною тисячею".

Найчастіше українці витрачають "підступну тисячу" на книги.

На другому місці в рейтингу йдуть кінотеатри (показник практичний такий же, як у книг), а трійку лідерів замикає оплата послуг залізничного транспорту.

Також вакциновані люди старше 60 років зможуть витратити тисячу на ліки.

Повну інструкцію оформлення сертифіката про вакцинацію та отримання 1000 гривень можна переглянути тут.

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