В "Дії" від сьогодні тестуватимуть видачу 1000 гривень за вакцинацію: хто перший отримає гроші

Від сьогодні в Україні тестуватимуть видачу тисячі гривень за вакцинацію в "Дії" / УНИАН

Сьогодні, 13 грудня, у пілотному режимі стартує "єПідтримка" в додатку "Дія". З цього дня перші українці зможуть отримати обіцяні від держави гроші за повну вакцинацію від коронавірусу, повідомляє Главред.

Поки що кошти отримають тільки ті, хто попередньо записався на тестування бетаверсії.

Широкий доступ до послуги українці матимуть з 19 грудня – тоді за допомогою "єПідтримки" усі, хто має сертифікат про вакцинацію, зможуть отримати тисячу гривень на спеціальну картку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв виплатити по тисячі гривень усім вакцинованим українцям. Право на допомогу мають ті, хто має "зелений" сертифікат про вакцинацію.

Верховна Рада України прийняла в цілому закон про виплату українцям 1000 гривень за вакцинацію від коронавірусу 2 грудня цього року.

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Як отримати тисячу гривень у "Дії"

Спочатку у застосунку "Дія" потрібно згенерувати сертифікат про повну вакцинацію – так званий "зелений" сертифікат. Після цього потрібно перейти у розділ "Послуги" і натиснути пункт "єПідтримка". Із запропонованого переліку потрібно обрати той банк, через який ви хочете отримати гроші. Далі додаток перенаправить вас в обраний банк для генерування віртуальної картки. Картку можна оформити безкоштовно, кошти надійдуть на неї упродовж двох днів.

Як отримати гроші за вакцинацію, якщо немає додатку "Дія"

Гроші не можна буде отримати готівкою – тільки на спеціально згенеровану картку.

Проте глава держави Володимир Зеленський раніше зазначав, що для людей, які не мають смартфона чи додатку "Дія", буде передбачена інша можливість отримати гроші.

"Ми розуміємо, що смартфони і "Дія" поки, на жаль, є не у кожного", – сказав президент.

читайте такожУкраїнці залишаться без зарплат до кінця карантину за ухилення від вакцинації проти COVID-19Передбачалося, що буде розроблений механізм для тих, хто цим додатком не користується. Так, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк пояснила, що в Україні планується відкрити 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.

"Для того щоб розпочалася програма з виплати цієї тисячі гривень, працюватимуть 100 офлайнових центрів підтримки, де зможуть надавати допомогу громадянам, щоб цю тисячу гривень було одержано", – сказала депутатка.

Як можна витратити тисячу гривень за вакцинацію

Отриману від держави тисячу можна буде витратити на:

книги;

абонемент в спортзал або фітнес-клуб;

відвідування кінотеатру, театру, музею, концертного залу або виставкового центру;

квитки для подорожей всередині країни – на внутрішні авіа- або залізничні перевезення.

Гроші потрібно буде витратити упродовж чотирьох місяців – інакше вони "згорять".

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