Пригожин бреше: у Міноборони розповіли про шалені обстріли при "дефіциті" боєприпасів

Пригожин своїми заявами про "проблеми" окупантів на фронті намагається ввести в оману українців.

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ВСУ, Анна Маляр / Колаж: Главред, фото: Міноборони України, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Ватажок ПВК "Вагнер" неодноразово робив заяви про те, що у його бойовиків практично не залишилося боєприпасів. Однак насправді, кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках істотно збільшилася. Про це у своєму Telegram-каналі заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона акцентувала увагу на тому, що окупантам є чим стріляти. Вона також стверджує, що Пригожин просто намагається ввести українців в оману.

"Будь-яка інформація військового характеру під час війни - це зброя. Нею воюють, а не інформують. Отже, ворог просто вводить нас в оману у своїх військових цілях. Вони можуть спілкуватися між собою за телефонами, а не через оприлюднення відео та аудіо звернень у соцмережах. Ми віримо фактам", - зазначила Маляр.

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Конфлікт Пригожина і Міноборони РФ

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає Міноборони країни-агресора РФ.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи готові замінити в Бахмуті найманців приватної військової компанії "Вагнер", які нібито хочуть покинути місто-фортецю.

Після цього заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

При цьому представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті і стан "вагнерівців". "Кухар Путіна" збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді в Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, підкреслив Череватий.

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публічне з'ясування стосунків між ватажком бандформувань ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та Міноборони країни-агресора РФ. Сварка Пригожина з Міністерством оборони Росії має на меті виключно відволікання уваги, підкреслив він.

Дивіться відео про те, що контрнаступ ЗСУ може початися з Бахмута:

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