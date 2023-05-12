РФ змінила плани щодо Бахмута і не збирається оточувати українські війська – ISW

Російські окупанти у Бахмуті стали вразливими для контрнаступу українських військових після того, як змінили свої плани щодо міста.

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Росія змінила плани щодо Бахмута/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, міноборони РФ

Російське міноборони, ймовірно, відмовилося від мети оточити у Бахмуті Донецької області значну кількість українських сил. Про це свідчить розгортання низькокваліфікованих російських сил на флангах навколо міста.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначають, що у країни-агресорки Росії могли змінитися пріоритети на цьому напрямку.

"Міноборони Росії, ймовірно, розпочало депріоритизацію зусиль на Бахмутському напрямку у січні 2023 року, коли зупинило вербування в'язнів ПВК "Вагнер". Це спонукало Пригожина активізувати зусилля в районі Соледара-Бахмута в січні та публічно, починаючи з лютого 2023 року, скаржитися на відсутність підтримки з боку Міноборони", – зазначають в ISW.

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У березні та квітні російське міноборони на короткий час відправило більше сил до Бахмута і відрядило мобілізованих резервістів до приватної військової компанії "Вагнера". Проте власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин 24 квітня заявив, що міноборони РФ відправило для утримання флангів навколо Бахмута тільки нерегулярні і некваліфіковані підрозділи.

"Нездатність цих підрозділів виконати навіть таку обмежену місію вказує на те, що російські фланги навколо Бахмута і на інших подібних укомплектованих ділянках фронту є вразливими для українських контрударів", – звернули увагу аналітики ISW.

Також вони звернули увагу, що такий розподіл сил російських окупантів на цьому напрямку і зміни на полі бою можуть свідчити про те, що вже минула небезпека оточення значних українських сил в Бахмуті російськими загарбниками.

В ISW припустили, що надалі сили ПВК "Вагнера" можуть продовжити проводити лобові атаки у Бахмуті, що у свою чергу може дозволити українським військам організовано відійти із загрозливих районів і не потрапити в масштабне оточення.

Ситуація у Бахмуті

Раніше західне видання Politico з посиланням на власні джерела в середовищі американських чиновників зазначало, що окупанти з путінської ПВК "Вагнер" продовжують контролювати більшу частину міста Бахмут (Донецька область) і, попри великі втрати, все ще мають достатньо боєкомплекту, щоб стримувати просування ЗСУ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що бійцям ЗСУ вдалося добитися часткового успіху в Бахмуті і трохи зрушити російські окупаційні війська з їхніх позицій. Ніхто не збирається здавати місто, і українські сили оборони утримуватимуть там рубежі стільки часу, скільки військові вважатимуть за необхідне.

У CNN повідомили, що українські військові пішли в наступ на Бахмутському напрямку та розгромили позиції, на яких були російські військові та "вагнерівці". Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагався приховати той факт, що його бойовики втекли зі своїх позицій і переклав всю провину на російських солдатів. Однак виявилося, що першими побігли саме "вагнерівці".

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що Пригожин неодноразово робив заяви про те, що у його бойовиків з ПВК "Вагнера" практично не залишилося боєприпасів. Однак насправді, кількість ворожих обстрілів на Бахмутському і Лиманському напрямках істотно збільшилася.

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