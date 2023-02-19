"Вагнерівці" тікають з фронту малими групами: окупанти скаржаться на масове дезертирство

Близько 200 росіян втекли з лінії фронту в напрямку Вугледара, всі вони були найманцями ПВК "Вагнера"

Російські військові / Міноборони РФ

На фронті серед окупантів РФ спостерігається масове дезертирство. Про це говорять самі загарбники в переговорах між собою.

Відповідне перехоплення публікує в Telegram Головне управління розвідки Міноборони. Відзначається, що багато окупантів самовільно залишає лінію фронту, а решта потрапляють під обстріли ЗСУ.

При цьому один з окупантів поскаржився, що близько 200 росіян зникли в напрямку Вугледара, всі вони були найманцями ПВК "Вагнера". При цьому частина з них - це колишні засуджені, які пішли на фронт через обіцянки амністії.

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За його словами, дезертири РФ розділилися на групи по 50 осіб і "відсиджуються" в лісах, тому що не хочуть воювати.

Він також уточнив, що в Донецьку було ліквідовано 80 російських солдатів, яких зібрали послухати виступ диктатора Путіна.

"Їх зібрали, щоб президента послухали. У клубі зібрали. Зробили їм там телевізор. Ось їх і по скупченню, за телефонами вирахували", — додав окупант.

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Ситуація під Вугледаром

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

За даними розвідки, ЗСУ повністю знищили сили та засоби окремої розвідувальної роти, доданої до 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ, яка брала участь у штурмі Вугледара.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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