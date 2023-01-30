'Пекло' під Вугледаром: ЗСУ розгромили розвідроту 'елітної' бригади морпіхів РФ

Повністю знищені сили і засоби окремої розвідувальної роти, доданої до 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ.

ЗСУ розгромили розвідроту морпіхів РФ / Facebook / GeneralStaff.ua

В районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

"Українські підрозділи "радо" зустріли окупантів і перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Протягом декількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат", - йдеться в повідомленні Генштабу в Facebook.

Зазначається, що за даними розвідки ЗСУ повністю знищили сили та засоби окремої розвідувальної роти, доданої до 155-ї окремої бригади морської піхоти РФ, яка брала участь у штурмі Вугледара.

У Генштабі нагадали, що в листопаді минулого року 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ вже отримувала "по зубах" під Павлівкою.

"Тому не викликає подиву той факт, що вони знову зазнають важких втрат в тому ж місці", - додали в Генштабі.

/ Facebook/GeneralStaff.ua

Бунт морпіхів РФ під Вугледаром

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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