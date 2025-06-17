У Житомирі серед білого дня на вулиці сталась стрілянина, є загиблі - що відомо

У Житомирі серед білого дня чоловік розстріляв жінку біля кафе, після чого наклав на себе руки, в нацполіції розкрили деталі резонансної події.

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Внаслідок стрілянини загинуло двоє людей / Колаж Главред, фото: Головне управління Національної поліції в Житомирській області, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Серед білого дня 63-річний чоловік влаштував стрілянину в Житомирі

За даними поліції чоловік спершу застрелив 36-річну жінку після чого здійснив самогубство

Вдень, 17 червня в Житомирі сталася стрілянина внаслідок якої загинули 36-річна жінка та : жінка — 36-річна жителька та 63-річний чоловік. Про це повідомляє "Суспільне".

За словами очевидців, інцидент стався поблизу місцевого кафе.

відео дня

Як повідомила пресофіцерка Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька, близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Святослава Ріхтера, внаслідок якої загинули двоє людей.

За попередніми даними, чоловік підійшов до автомобіля Peugeot, де перебувала жінка, і кілька разів вистрілив у неї, після чого здійснив самогубство. Правоохоронці вже встановили особи загиблих: 36-річна мешканка Житомира та її 63-річний колишній чоловік із Житомирського району.

Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини трагедії. Подію попередньо кваліфікували як умисне вбивство (стаття 115 КК України).

Через слідчі дії рух транспорту на вулиці Святослава Ріхтера тимчасово обмежено, про що повідомила патрульна поліція Житомирської області у Facebook.

"Рух вулицею Святослава Ріхтера від перехрестя з вулицею Івана Кочерги й до Івана Франка тимчасово обмежено. Проїзд забезпечується тільки для спецтранспорту. Патрульні здійснюють охорону місця події та забезпечують регулювання дорожнього руху", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 травня у Софіївській Борщагівці, що під Києвом, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей чоловік і жінка.

Як повідомляє Національна поліція України, жертвами стали військовослужбовець та його теща. За попередніми даними, стріляв 63-річний сусід, якому загиблий місяць тому продав зброю за тисячу доларів.

Також 31 травня у Харкові поблизу дитячого майданчика чоловік у військовій формі відкрив стрілянину з автомата. Його оперативно затримали правоохоронці, повідомляє поліція Харківської області.

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