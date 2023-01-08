У Запорізькій області росіяни розстріляли своїх військових

За даними Генштабу, чоловіки висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України.

Російські військові / Міноборони РФ

Російські окупанти хотіли здатися в полон, але їх розстріляли свої. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, Росія, щоб підтримувати дисципліну в армії, почала розстрілювати солдатів.

У Генштабі розповіли, що для підтримки військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи "Росгвардії".

"Стало відомо, що в четвер, 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля було розстріляно 6 осіб", - йдеться в повідомленні Генштабу.

За даними Генштабу, чоловіки висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни прогнозували, що Росія готується до нового наступу на Україну, яке може відбутися в найближчі місяці.

Російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман вважає, що ймовірність того, що в 2023 році році Україна переможе у війні або, принаймні, переломить її хід на свою користь, досить велика. За його словами, рік – це досить великий термін для такої напруженої війни. Соціолог припустив, що за цей рік путінська Росія зазнає поразки, після чого мир в Україні стане реальністю.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується до нового наступу на Україну. Ворог нарощує тиск в Донецькій області і планує атаку в Запорізькій області. Українська розвідка прогнозує значне збільшення інтенсивності бойових дій в Україні вже наприкінці весни.

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