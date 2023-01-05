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Масштабного наступу з території Білорусі точно не буде: полковник назвав план Росії

5 січня 2023, 19:52
Світан зазначає, щоб контролювати кордон, буде потрібно чимала кількість наших військ.
Роман Світан, ЗСУ, війна в Україні
Роман Світан / скріншот, 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду розповів, чи зможе Росія разом з Білоруссю в січні-лютому зробити повторну спробу піти на Київ.

"Плани щодо захоплення Києва, які росіянам не вдалося реалізувати у 2022 році, лежать на столі. Але сил і засобів для виконання такого роду завдань у противника недостатньо. Ні Росії, ні Білорусі взяти їх нізвідки, принаймні, на початку 2023 року. Тому навряд чи з боку Білорусі нас чекає якась небезпека, крім авіаційної та ракетної. Сухопутна - практично виключається", - каже полковник.

Світан зазначає, що з Білорусі наступу не буде.

"З військової точки зору, найбільш оптимальний для Росії варіант – будь-які сили і засоби, які будуть у неї з'являтися, кидати на луганський і донецький фронт, покинувши Херсонську і Запорізьку області, пішовши в Крим. Оскільки там дуже мале логістичне плече ланцюжків зв'язків з Росією, найзручніше для перекидання сил і засобів. Білорусь незручна для виконання наступальних завдань. Північ України зручний для оборони, але незручний для наступу, тим більше, з білоруської території. Масштабного наступу [з території Білорусі] точно не буде", - додає він.

При цьому Світан зазначає, щоб контролювати кордон, буде потрібно чимала кількість наших військ.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

"А ось турбуючий вогонь, дії диверсійно-розвідувальних груп і провокації, які можуть доводитися навіть до рівня casus belli, можуть бути якраз для виконання цього завдання – утримання частини наших військ уздовж північного кордону. Щоб контролювати кордон, буде потрібно чимала кількість наших військ, які були б набагато важливіше для нас на східному і Південному фронтах. Але, тим не менш, ми будемо утримувати північний кордон, поки Білорусь не скине з себе ярмо лукашенківського загарбницького режиму", - говорить Світан.

За його словами, російські війська більше не будуть топтатися по селах в Київській області.

"Ні, не будуть. Для цього потрібні широкомасштабні наступальні дії, а це для Росії в 2023 році просто нереально", - зазначив експерт.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупант Російська Федерація може піти в атаку на запорізькому, Донецькому та Луганському напрямках. Можливо, загарбники спробують промацати ситуацію в Харківській області. Найбільш ймовірно, що вони кинуть всі сили на подальшу окупацію Донбасу.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр сказала, що у Росії є кілька сценаріїв атаки України - її окупаційна армія орієнтується по ситуації. На території Білорусі проводяться маневри, що вказують на перебування військ РФ у стані бойової готовності.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Москва готується до "певного загострення" ситуації на війні проти України в лютому. За його словами, Україна буде готова до будь-якого сценарію розвитку подій і відбивати ворожий наступ.

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війна в Україні війна Росії та України Роман Світан
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