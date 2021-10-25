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У Запоріжжі жінка кілька днів жила в квартирі з трупом чоловіка: що змусило її це зробити

25 жовтня 2021, 19:16

Згодом жінка померла. У неї стався повторний інсульт.

Будинок, де застрягли рятувальники-звичайна багатоповерхівка радянських часів
Жінка була паралізованою / Перший Криворізький

У Запоріжжі паралізована жінка кілька днів прожила в квартирі з трупом власного чоловіка, повідомляє телеканал Alex.ua.

Відзначається, що рік тому жінка перенесла інсульт і була паралізованою. Оскільки дітей у пари не було, весь цей час за нею доглядав чоловік.

Неладне помітили сусіди помітили, коли чоловік перестав виходити з квартири і не відповідав на телефонні дзвінки. Крім того, ніхто не відчиняв двері, а світло в квартирі було горіло цілодобово.

Тоді сусіди викликали поліцію, але копи не "почувши" трупного запаху з квартири, просто поїхали.

Зламати двері допомогло рішення суду. Тоді з'ясувалося, що чоловік помер. Його труп лежав прямо біля знесиленої жінки.

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Її терміново госпіталізували, але повторний інсульт, який трапився після смерті чоловіка, не дав шансів на життя.

Експертиза показала, що у літнього чоловіка теж стався інсульт. Він пролежав без допомоги кілька днів і помер, а весь цей час бідна дружина дивилася як помирає її чоловік.

Сусіди додали, що пара разом зі шкільної лави разом - понад 50 років.

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