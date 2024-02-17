У Запоріжжі після ворожої атаки тисячі городян залишилися без опалення

Окупанти завдали удару по Запоріжжю.

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У Запоріжжі після ворожої атаки тисячі містян залишилися без опалення / колаж: Главред, фото: УНІАН

Сьогодні вдень, 17 лютого, окупанти вдарили по околиці Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Пізніше стало відомо, що в місті після атаки тисяч людей залишилися без теплопостачання. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у своєму телеграм-каналі.

Згідно з його словами, через сьогоднішню ворожу атаку на Запоріжжя, у місті було пошкоджено один з об'єктів інфраструктури міста.

"Через обстріл стався перебій у роботі тепломережі", - йдеться в повідомленні. відео дня

Чиновник також додав, що без опалення:

39 багатоповерхових будинків

4 тисячі абонентів

Наразі співробітники концерну "Міські теплові мережі" вже працюють над відновленням теплопостачання і ліквідують наслідки атаки.

Атаки на Україну

Раніше ми писали: генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що принаймні 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва (імовірно, Kn-23/24) були використані Росією під час ракетних обстрілів території України.

Також, вдень 17 лютого жителі Запоріжжя та Запорізької області почули сигнал тривоги і, згодом, вибухи. Про це повідомив голова Запрозької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

Крім цього, вдень 17 лютого армія Росії обстріляла передмістя Харкова, відомо про влучання в Харківському районі області. Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції України в Харківській області Володимир Тимошко у своєму Facebook.

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