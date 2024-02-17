'Авдіївку – повернемо': Умєров назвав ключові фактори для звільнення міста

Міністр оборони Рустам Умєров назвав уроки, які Україна засвоїла після виведення військ з Авдіївки.

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Умєров назвав головні потреби ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, instagram.com/libkos

Збройні сили відвоюють Авдіївку. Повернення контролю над містом вимагає комплексного підходу. Про це написав очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров у Facebook.

За його словами, для цього потрібні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб запобігти ворожому застосуванню КАБів. Також Україні необхідні артилерійські снаряди та засоби далекого ураження для ефективного знищення складів російських окупантів.

"Працюємо над цим постійно. Фортифікації – будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей – правильне. Авдіївку – повернемо", - запевнив Умєров. відео дня

Міністр зазначив, що постійно ведуться роботи над цими аспектами. Незважаючи на вимушений відхід, він впевнений, що Авдіївку вдасться повернути під контроль України.

Відведення військ з Авдіївки

Нагадаємо, уночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських підрозділів з Авдіївки з метою уникнення оточення та збереження життя військовослужбовців. Він зазначив, що вживаються заходи для стабілізації обстановки й утримання займаних позицій, але "Авдіївку ми все одно повернемо".

Також майор ЗСУ та заступник командира третьої ОШБр Родіон Кудряшов повідомив, що вороже командування має плани на швидкий наступ після Авдіївки. Кудряшов зазначив, що хоча можливі локальні атаки, загалом перемога в Авдіївці буде скоріше недосяжною для ворога.

Крім цього, відведення ЗСУ з Авдіївки, за висловами військовослужбовця Максима Курінського, є тактичним ходом, а справжній переломний момент ще попереду. Курінський вважає це рішення раціональним та доцільним, зазначаючи, що потрібно бути хитрішими і робити маневри для здобуття перемоги.

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