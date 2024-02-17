УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Авдіївку – повернемо": Умєров назвав ключові фактори для звільнення міста

Руслана Заклінська
17 лютого 2024, 16:07
Міністр оборони Рустам Умєров назвав уроки, які Україна засвоїла після виведення військ з Авдіївки.
'Авдіївку – повернемо': Умєров назвав ключові фактори для звільнення міста
Умєров назвав головні потреби ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, instagram.com/libkos

Збройні сили відвоюють Авдіївку. Повернення контролю над містом вимагає комплексного підходу. Про це написав очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров у Facebook.

За його словами, для цього потрібні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб запобігти ворожому застосуванню КАБів. Також Україні необхідні артилерійські снаряди та засоби далекого ураження для ефективного знищення складів російських окупантів.

"Працюємо над цим постійно. Фортифікації – будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей – правильне. Авдіївку – повернемо", - запевнив Умєров.

відео дня

Міністр зазначив, що постійно ведуться роботи над цими аспектами. Незважаючи на вимушений відхід, він впевнений, що Авдіївку вдасться повернути під контроль України.

Відведення військ з Авдіївки

Нагадаємо, уночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських підрозділів з Авдіївки з метою уникнення оточення та збереження життя військовослужбовців. Він зазначив, що вживаються заходи для стабілізації обстановки й утримання займаних позицій, але "Авдіївку ми все одно повернемо".

Також майор ЗСУ та заступник командира третьої ОШБр Родіон Кудряшов повідомив, що вороже командування має плани на швидкий наступ після Авдіївки. Кудряшов зазначив, що хоча можливі локальні атаки, загалом перемога в Авдіївці буде скоріше недосяжною для ворога.

Крім цього, відведення ЗСУ з Авдіївки, за висловами військовослужбовця Максима Курінського, є тактичним ходом, а справжній переломний момент ще попереду. Курінський вважає це рішення раціональним та доцільним, зазначаючи, що потрібно бути хитрішими і робити маневри для здобуття перемоги.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Авдіївка ЗСУ Міноборони України війна Росії та України Рустем Умеров бої за Авдіївку ситуація в Авдііївці
Реклама

Головне за день

Знайшли 800 тисяч снарядів для ЗСУ: в Чехії розповіли, коли Україна їх отримає

Знайшли 800 тисяч снарядів для ЗСУ: в Чехії розповіли, коли Україна їх отримає

17:11 Світ
Позиції чи солдати: Сирський відверто розповів, що для нього важливіше

Позиції чи солдати: Сирський відверто розповів, що для нього важливіше

16:59 Україна
У Запоріжжі після ворожої атаки тисячі городян залишилися без опалення

У Запоріжжі після ворожої атаки тисячі городян залишилися без опалення

16:50 Україна
Всі головні новини

Популярне

Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали : заступник командира 3 ОШБр 31830

"Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали": заступник командира 3 ОШБр

Люди відмовляються від оцту через більш ефективний засіб для видалення накипу 14464

Люди відмовляються від оцту через більш ефективний засіб для видалення накипу

Кішка робить одну важливу дію, якщо вибачається: як коти відчувають провину 7227

Кішка робить одну важливу дію, якщо вибачається: як коти відчувають провину

В Україну залетять дощі і сильний мороз: де вдарить майже -10 4239

В Україну залетять дощі і сильний мороз: де вдарить майже -10

Останні новини

17:11

Знайшли 800 тисяч снарядів для ЗСУ: в Чехії розповіли, коли Україна їх отримає

17:07

"Ненависть Путіна ніколи не переможе": Зеленський зробив гучну заяву

16:59

Позиції чи солдати: Сирський відверто розповів, що для нього важливіше

16:59

Церковне свято 18 лютого: чому цього дня не можна йти в гості

16:50

У Запоріжжі після ворожої атаки тисячі городян залишилися без опалення

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:39

Найбільший виклик для росіян: в ЗСУ оцінили загрозу висадки РФ на правому березі

16:34

Він є вдома у всіх: інгредієнт, який продовжить життя квітів на День святого Валентина

16:15

У РФ "доконали" опозиціонера: як смерть Навального вплине на ситуацію в країні

16:07

"Авдіївку – повернемо": Умєров назвав ключові фактори для звільнення міста

Реклама
16:05

Куди поділись пілоти знищених російських літаків: у ЗСУ розкрили деталі

15:51

Росіяни ракетами обстріляли Харківщину: знищили 2 під'їзди, під завалами - люди

15:23

Переломний момент попереду: боєць ЗСУ розповів правду про вихід з Авдіївки

15:18

Doc Kyiv Fest: Оголошено національну конкурсну програму кінофестивалю

15:03

"На нас чекають дуже важкі бої": у 3 ОШБр розповіли, як виводять війська з Авдіївки

14:59

Після відходу ЗСУ з Авдіївки росіяни готують новий наступ - Третя штурмова бригада

14:43

П'яного Білана зняли на концерті в Казахстані

14:09

Зеленський у Мюнхені запропонував звозити Трампа на фронт - зал аплодував

13:59

Росіяни пішли на штурм Авдіївки без бронежилетів, таких втрат ще не було - Атеш

13:39

ЗСУ зайняли позиції на другому рубежі оборони в Авдіївці: Тарнавський розповів про втрати РФ

13:36

Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі: подробиці атаки

Реклама
13:14

ЗСУ знищили три російські літаки: головнокомандувач розкрив деталі

12:55

Навального вбили: команда російського опозиціонера підтвердила його смерть

12:52

"Реальна загроза": в ISW дали прогноз нападу РФ на країни НАТО

12:51

Про що говорив Зеленський на Мюнхенській конференції: головні тези

12:33

"Правильні рішення": Шольц розповів, чому Україна не може отримати ракети Taurus

12:15

Сподіваюся, що знову буду чути: Камалія з лікарні подякувала хірургам

12:15

"Ми повернемо додому мільйони українців": Зеленський зробив гучну заяву

12:10

"Буде або в Гаазі, або вбитий": Зеленський спрогнозував долю диктатора ПутінаВідео

12:07

"Путін зі своїми головорізами": російський соціолог розкрив, що сталось із Навальним

11:43

Експерт із садівництва розповів, як привести газон до ладу всього за пару тижнів

11:27

"Це професійне рішення": Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки

10:43

Китайський гороскоп на 18 лютого: Тигр - захищайтеся, Коза - поговоріть з друзями

10:40

"Дедалі менше придатних позицій для оборони" - Тимочко про бої на Авдіївському напрямку

10:38

Авдіївка обійшлася кратно дорожче, ніж Бахмут: пропагандисти РФ у ступорі через втрати армії

09:57

Захоплення Авдіївки не дасть переваг: ISW про те, куди окупанти підуть далі

09:52

"Немає майбутнього, рятуйте дітей": колишній Собчак прокоментував смерть Навального

09:41

Потужна пожежа в Росії: в Іжевську загорівся ТЦ, де виробляли дрони - росЗМІВідео

09:03

Військова допомога Україні: Конгрес США розгляне питання не раніше середини березня

09:00

Путін - параноїк, існування Навального було для нього подразником - ЕйдманЕксклюзив

08:25

"Зробили все, і навіть більше": командир 3 ОШБр Білецький прокоментував вихід з Авдіївки

Реклама
08:10

Як диктатор Путін став піарником ТрампаПогляд

07:36

ЗСУ вийшли з Авдіївки - Тарнавський

07:35

Тільки одиниці зможуть знайти хамелеона: загадка, яку треба розгадати за 7 секунд

06:10

Як фракція Путіна опинилась у КонгресіПогляд

05:34

РФ зазнає рекордних втрат у спробах захопити Авдіївку: деморалізація зростає - ЦНС

04:50

Кішка робить одну важливу дію, якщо вибачається: як коти відчувають провинуВідео

04:04

Як швидко прочистити засмічення в раковині: сантехнік поділився геніальним методомВідео

03:25

Навіщо сипати соду в унітаз: неймовірна хитрість, про яку знають одиниці

02:45

"Мій потяг 245": Кричевський переклав українською мовою ще один свій хіт

02:02

Навіщо натирати шкіряне взуття луком: фокус працює безвідмовно

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти