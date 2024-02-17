УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Найбільший виклик для росіян: в ЗСУ оцінили загрозу висадки РФ на правому березі

Юрій Берендій
17 лютого 2024, 16:39
Гуменюк зазначила, що незважаючи на пропагандистські заяви ворога про "повернення" Херсона, вони розуміють, що висадитись на правий берег нереально.
Найбільший виклик для росіян: в ЗСУ оцінили загрозу висадки РФ на правому березі
В ЗСУ оцінили загрозу висадки РФ на правому березі / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Для росіян нереально провести операцію із висадки десанту на правому березі Дніпра. Фортифікаційні споруди на цьому напрямку бойових дій знаходяться на достатньо високому рівні. Про це в ефірі Еспресо повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк.

"У нашій зоні відповідальності, скажу відверто, друга лінія оборони вибудована природним ландшафтом так, що вона все одно була облаштована. Якраз її облаштування та її наявність весь час бентежили зокрема і самих херсонців, тому що у нашому випадку друга лінія оборони це вже правий берег Дніпра. Наші сили на лівому березі мають плацдарм, постійно відбуваються зіткнення з окупаційними військами, тобто перша лінія оборони саме там", - пояснила Гуменюк

Вона зазначила, що друга лінія оборони, що розташована на правому березі Дніпра, влаштована дуже глибоко та ретельно.

відео дня

"І розуміння того, що природою продиктовано підвищення другої лінії оборони над лівим берегом, це також додаткові захисні споруди", - вказує вона.

Гуменюк додала, що вторгнення ворога на правий берег Дніпра фактично неможливе через саму річку, що є лінією вогню з потужною контрбатарейною боротьбою, де постійно ведеться бойова робота проти надводних транспортних засобів.

"Тож, облаштування оборонних споруд на Херсонщині є на досить високому рівні й навпаки лякає людей тим, що цей захист продовжує нарощуватися. Бо ворог й далі намагається просувати свої пропагандистські наративи про повернення у Херсон. Але адекватність бере своє, і розуміння того, що ми не тільки готові оборонятися, але й захищені природою, переважає", - підкреслила Наталя Гуменюк.

Бойові дії на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на лівобережжі Дніпра спостерігається зменшення кількості атак з боку російських окупантів, оскільки у штурмах вони зазнають великих втрат і відступають.

Варто відзначити, що українські військові підняли державний прапор в населеному пункті Кринки на лівому березі Херсонщини.

За словами депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, українські воїни високою ціною утримують плацдарми на лівобережжі Херсонщини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Херсона
Реклама

Головне за день

Путіна може спіткати доля Навального

Путіна може спіткати доля Навального

18:49 Погляди
"В Авдіївці тривають бої": Фірсов розповів, що відбувається насправді

"В Авдіївці тривають бої": Фірсов розповів, що відбувається насправді

18:12 Україна
Знайшли 800 тисяч снарядів для ЗСУ: в Чехії розповіли, коли Україна їх отримає

Знайшли 800 тисяч снарядів для ЗСУ: в Чехії розповіли, коли Україна їх отримає

17:11 Світ
Всі головні новини

Популярне

Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали : заступник командира 3 ОШБр 37546

"Таких втрат, як в Авдіївці, ще ніде не мали": заступник командира 3 ОШБр

Люди відмовляються від оцту через більш ефективний засіб для видалення накипу 16933

Люди відмовляються від оцту через більш ефективний засіб для видалення накипу

Кішка робить одну важливу дію, якщо вибачається: як коти відчувають провину 9346

Кішка робить одну важливу дію, якщо вибачається: як коти відчувають провину

В Україну залетять дощі і сильний мороз: де вдарить майже -10 7237

В Україну залетять дощі і сильний мороз: де вдарить майже -10

Останні новини

18:49

Путіна може спіткати доля Навального

18:45

Китай не буде "сидіти склавши руки": Ван Ї висловився про війну в Україні

18:34

"Неповага до звання": британський полковник розкритикував відставку Залужного

18:22

Масляна-2024: головні правила свята на кожен день тижня

18:12

"В Авдіївці тривають бої": Фірсов розповів, що відбувається насправді

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:00

Під загрозою ще 2 міста: після захоплення Авдіївки росіяни готують новий наступ

17:55

Завдавали колосальних втрат РФ: спецпризначенці тиждень обороняли дорогу з АвдіївкиФото

17:11

Знайшли 800 тисяч снарядів для ЗСУ: в Чехії розповіли, коли Україна їх отримає

17:07

"Ненависть Путіна ніколи не переможе": Зеленський зробив гучну заяву

Реклама
16:59

Позиції чи солдати: Сирський відверто розповів, що для нього важливіше

16:59

Церковне свято 18 лютого: чому цього дня не можна йти в гості

16:50

У Запоріжжі після ворожої атаки тисячі городян залишилися без опалення

16:39

Найбільший виклик для росіян: в ЗСУ оцінили загрозу висадки РФ на правому березі

16:34

Він є вдома у всіх: інгредієнт, який продовжить життя квітів на День святого Валентина

16:15

У РФ "доконали" опозиціонера: як смерть Навального вплине на ситуацію в країні

16:07

"Авдіївку – повернемо": Умєров назвав ключові фактори для звільнення міста

16:05

Куди поділись пілоти знищених російських літаків: у ЗСУ розкрили деталі

15:51

Росіяни ракетами обстріляли Харківщину: знищили 2 під'їзди, під завалами - люди

15:23

Переломний момент попереду: боєць ЗСУ розповів правду про вихід з Авдіївки

15:18

Doc Kyiv Fest: Оголошено національну конкурсну програму кінофестивалю

Реклама
15:03

"На нас чекають дуже важкі бої": у 3 ОШБр розповіли, як виводять війська з Авдіївки

14:59

Після відходу ЗСУ з Авдіївки росіяни готують новий наступ - Третя штурмова бригада

14:43

П'яного Білана зняли на концерті в Казахстані

14:09

Зеленський у Мюнхені запропонував звозити Трампа на фронт - зал аплодував

13:59

Росіяни пішли на штурм Авдіївки без бронежилетів, таких втрат ще не було - Атеш

13:39

ЗСУ зайняли позиції на другому рубежі оборони в Авдіївці: Тарнавський розповів про втрати РФ

13:36

Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі: подробиці атаки

13:14

ЗСУ знищили три російські літаки: головнокомандувач розкрив деталі

12:55

Навального вбили: команда російського опозиціонера підтвердила його смерть

12:52

"Реальна загроза": в ISW дали прогноз нападу РФ на країни НАТО

12:51

Про що говорив Зеленський на Мюнхенській конференції: головні тези

12:33

"Правильні рішення": Шольц розповів, чому Україна не може отримати ракети Taurus

12:15

Сподіваюся, що знову буду чути: Камалія з лікарні подякувала хірургам

12:15

"Ми повернемо додому мільйони українців": Зеленський зробив гучну заяву

12:10

"Буде або в Гаазі, або вбитий": Зеленський спрогнозував долю диктатора ПутінаВідео

12:07

"Путін зі своїми головорізами": російський соціолог розкрив, що сталось із Навальним

11:43

Експерт із садівництва розповів, як привести газон до ладу всього за пару тижнів

11:27

"Це професійне рішення": Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Авдіївки

10:43

Китайський гороскоп на 18 лютого: Тигр - захищайтеся, Коза - поговоріть з друзями

10:40

"Дедалі менше придатних позицій для оборони" - Тимочко про бої на Авдіївському напрямку

Реклама
10:38

Авдіївка обійшлася кратно дорожче, ніж Бахмут: пропагандисти РФ у ступорі через втрати армії

09:57

Захоплення Авдіївки не дасть переваг: ISW про те, куди окупанти підуть далі

09:52

"Немає майбутнього, рятуйте дітей": колишній Собчак прокоментував смерть Навального

09:41

Потужна пожежа в Росії: в Іжевську загорівся ТЦ, де виробляли дрони - росЗМІВідео

09:03

Військова допомога Україні: Конгрес США розгляне питання не раніше середини березня

09:00

Путін - параноїк, існування Навального було для нього подразником - ЕйдманЕксклюзив

08:25

"Зробили все, і навіть більше": командир 3 ОШБр Білецький прокоментував вихід з Авдіївки

08:10

Як диктатор Путін став піарником ТрампаПогляд

07:36

ЗСУ вийшли з Авдіївки - Тарнавський

07:35

Тільки одиниці зможуть знайти хамелеона: загадка, яку треба розгадати за 7 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти