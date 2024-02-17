Найбільший виклик для росіян: в ЗСУ оцінили загрозу висадки РФ на правому березі

Гуменюк зазначила, що незважаючи на пропагандистські заяви ворога про "повернення" Херсона, вони розуміють, що висадитись на правий берег нереально.

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В ЗСУ оцінили загрозу висадки РФ на правому березі / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Для росіян нереально провести операцію із висадки десанту на правому березі Дніпра. Фортифікаційні споруди на цьому напрямку бойових дій знаходяться на достатньо високому рівні. Про це в ефірі Еспресо повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк.

"У нашій зоні відповідальності, скажу відверто, друга лінія оборони вибудована природним ландшафтом так, що вона все одно була облаштована. Якраз її облаштування та її наявність весь час бентежили зокрема і самих херсонців, тому що у нашому випадку друга лінія оборони це вже правий берег Дніпра. Наші сили на лівому березі мають плацдарм, постійно відбуваються зіткнення з окупаційними військами, тобто перша лінія оборони саме там", - пояснила Гуменюк

Вона зазначила, що друга лінія оборони, що розташована на правому березі Дніпра, влаштована дуже глибоко та ретельно.

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"І розуміння того, що природою продиктовано підвищення другої лінії оборони над лівим берегом, це також додаткові захисні споруди", - вказує вона.

Гуменюк додала, що вторгнення ворога на правий берег Дніпра фактично неможливе через саму річку, що є лінією вогню з потужною контрбатарейною боротьбою, де постійно ведеться бойова робота проти надводних транспортних засобів.

"Тож, облаштування оборонних споруд на Херсонщині є на досить високому рівні й навпаки лякає людей тим, що цей захист продовжує нарощуватися. Бо ворог й далі намагається просувати свої пропагандистські наративи про повернення у Херсон. Але адекватність бере своє, і розуміння того, що ми не тільки готові оборонятися, але й захищені природою, переважає", - підкреслила Наталя Гуменюк.

Бойові дії на лівому березі Херсонщини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на лівобережжі Дніпра спостерігається зменшення кількості атак з боку російських окупантів, оскільки у штурмах вони зазнають великих втрат і відступають.

Варто відзначити, що українські військові підняли державний прапор в населеному пункті Кринки на лівому березі Херсонщини.

За словами депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, українські воїни високою ціною утримують плацдарми на лівобережжі Херсонщини.

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