Україна стане членом ЄС: в Єврокомісії вперше розкрили дати вступу

В ЄС повідомили, що для України, Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти.

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Україну готуються запросити до ЄС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОПУ

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Для деяких країн створили додаткові інструменти вступу в ЄС

Україні дали час до 2029 року

Єврокомісар із питань добросусідства та розширення Олівер Варгеї заявив, що Україна зможе впродовж наступних п'яти років стати членом Європейського Союзу, але лише за умови виконання всіх необхідних реформ.

За його словами, для України, Молдови та країн Західних Балкан створили додаткові інструменти, щоб "допомогти їм прискорити проведення реформ".

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"Ці інструменти називаються План зростання, План України, залежно від країни. І за допомогою цього плану ми зробили можливим для Західних Балкан, Молдови, а також для України завершити реформи, щоб усе підготувати та стати членом ЄС до кінця наступного мандату Європейської комісії", - сказав єврокомісар для DW.

Мандат нової Єврокомісії діятиме до кінця 2029 року.

Що відомо про вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна "виконала всі кроки" для вступу в ЄС. У 2025 році Єврокомісія сподівається на старт переговорів переговорів про вступ до ЄС. Єврокомісія позитивно оцінила зусилля України щодо захисту прав національних меншин.

Президент Польщі Анджей Дуда заінтригував заявою про Україну на тлі головування в ЄС. Він також представив пріоритети головування Польщі в ЄС у першій половині наступного року іншим лідерам. Стало відомо, що Грузія наблизиться до ЄС після наступних виборів.

У ЗМІ повідомили, що вступ України до Євросоюзу обійдеться в 186 млрд євро. Через низку проблем вступ України до Євросоюзу може бути відтермінований щонайменше до 2030 року. Але не виключено, кажуть експерти, що в найближчі роки офіційний Київ може чекати і до наступного десятиліття.

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