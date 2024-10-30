Росіяни атакують Україну: в Одесі пролунали вибухи – що відомо

Українців попередили про загрозу балістики з Криму.

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Вибухи в Одесі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

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В Одесі пролунали вибухи

В Повітряних силах попередили про загрозу балістики з Криму

Ворог запустив по Одещині близько 10 ракет

Ввечері середи, 30 жовтня, в Одесі пролунали вибухи. В області була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики. Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибух", - повідомив він.

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Пізніше Труханов додав, що всі вибухи, які чула Одеса, були за межами міста.

Він також попередив про загрозу балістики з Криму.

"Група ракет з півдня вздовж узбережжя Чорного моря в напрямку Одеси", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

В той же час, моніторингові канали повідомляють, що вибухи пролунали в межах Одеського та Білогород-дністровського районів Одещини.

Зазначається, що, ймовірно, було застосовано 2 балістичні ракети Іскандер-М та 5 крилатих керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Крім того, Олег Кіпер заявив, що окупанти випустили по Одещині близько десяти ракет.

"Російські терористи нанесли масований ракетний обстріл по нашому регіону. Близько десяти ракет різних видів ворог випустив по Одещині. Інформація щодо наслідків буде надана пізніше. Працюють всі відповідні служби", - підкреслив він.

Ракети РФ / Інфографіка: Главред

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупанти майже щоночі атакують столицю ударними безпілотниками. Зокрема, російські ударні безпілотники заходять на Київ на малих висотах і з різних сторін.

Також відомо, що російські окупанти ввечері, 29 жовтня, атакували Україну Шахедами. У багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Ворожі ударні безпілотники зафіксували у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У ніч на 29 жовтня ворог також завдав ударів по Україні. Російські війська атакували балістичною ракетою "Іскандер-М", 48 безпілотниками "Shahed" і дронами невстановленого типу.

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