Україна 'виконала всі кроки' для вступу в ЄС: у ЄК сказали, коли стартують переговори

Єврокомісія задоволена прогресом України, оскільки виконано "всі невиконані кроки" для вступу до ЄС.

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Україна "виконала всі невиконані кроки" для вступу до ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Головне із звіту Єврокомісії:

Україна "виконала всі невиконані кроки" для вступу до ЄС

Переговори про вступ можуть розпочатися у 2025 році відео дня

Україна виконала всі необхідні умови, які раніше були невиконаними і визначені у висновку Європейської комісії 2022 року. У 2025 році Єврокомісія сподівається на старт переговорів переговорів про вступ до ЄС. Про це йдеться в оновленому звіті з розширення Євросоюзу за інформацією "Радіо Свобода".

"Україна продовжувала заохочувати доброчесність і заслуги в судовій системі, а також зміцнювати антикорупційну інституційну базу та нарощувати результати правозастосування в справах про корупцію на високому рівні", - зазначено у звіті.

Єврокомісія позитивно оцінила зусилля України щодо захисту прав національних меншин, зокрема у відповідь на вимоги Угорщини. У звіті підкреслили, що Київ переглянуі своє законодавство щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин.

"Обмеження основних прав, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними", - зауважили у Єврокомісії.

Водночас у документі зазначається, що Україні "потрібні подальші зусилля" у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Також рекомендовано продовжити роботу над реалізацією нових законодавчих положень щодо нацменшин у тісній співпраці з ними та вдосконалювати реформи державного управління і децентралізації.

"Якщо Україна виконає всі умови, комісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів (переговорних розділів – Главред), починаючи з основ, якнайшвидше у 2025 році", - підсумувала Європейська комісія.

Процес перегляду українського законодавства на відповідність стандартам ЄС, як зазначено, "просувається гладко".

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Що таке Європейська комісія? Європейська комісія (або скорочено Єврокомісія) — вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду у системах національних держав. На відміну від національних урядів, Єврокомісія також може виконувати функцію законодавчої ініціативи, але тільки у рамках ЄС та відповідно до Законодавства Європейського Союзу, пише Вікіпедія.

Вступ України до ЄС - головне

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу ще у 2022 році. 14 грудня 2023 року лідери ЄС ухвалили політичне рішення щодо початку переговорів з Україною про євроінтеграцію.

Для офіційного старту переговорів Україні потрібно провести низку реформ та адаптувати своє законодавство до стандартів ЄС, зазначено в документах Євросоюзу.

Журналісти The Times підрахували, що вступ України може коштувати ЄС приблизно 186 млрд євро, а інтеграція може відбутися не раніше 2030 року, хоча процес може затягнутися.

Водночас президент Зеленський нещодавно висловив оптимізм, заявивши, що Україна здатна стати членом ЄС швидше завдяки наполегливості та зусиллям щодо реформ.

Як повідомляв Главред, з 1 січня 2025 року Польща очолить ЄС і зосередиться на підтримці євроінтеграції України та політиці "відкритих дверей" для нових членів. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його пріоритетом стане сприяння вступу України та Молдови до ЄС, зміцнення зв’язків між ЄС і США, а також відновлення України після війни й забезпечення енергетичної безпеки Європи.

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