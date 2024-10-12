'Відкриті двері' в Європу: Дуда заінтригував заявою про Україну на тлі головування в ЄС

Одним з пріоритетів Польського головування в ЄС у першому півріччі 2025 року буде політика "відкритих дверей" для нових країн, заявив Анджей Дуда.

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Дуда назвав пріоритет Польщі під час головування в ЄС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

З 1 січня 2025 року Польща розпочне своє головування в Європейському Союзі. Одним із головних пріоритетів Варшави стане підтримка євроінтеграції України та політика "відкритих дверей" для нових країн-членів. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час виступу перед журналістами.

"Неодноразово порушувалися питання, як діяти, щоб Україна не лише пережила жахливу агресію Росії, з якою вона зараз стикається, а і як діяти, щоб Україна якнайшвидше була прийнята до ЄС", - наголосив він.

Дуда розповів, що уже представив пріоритети головування Польщі в ЄС у першій половині наступного року іншим лідерам. За його словами, один із пріоритетів Варшави - це зміцнення трансатлантичних зв’язків між Європейським Союзом і США.

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"Ми також говорили про питання євроінтеграції нових держав, тобто про "відкриті двері" в Європу, які, на нашу думку, необхідно зберегти. І ми зазначили, що країни, які, як ми припускаємо, будуть першими прийняті до ЄС, це Україна, а також Молдова, країни Західних Балкан", - підкреслив президент Польщі.

Дуда також висловив сподівання, що Грузія наблизиться до ЄС після наступних виборів. Інші пріоритети - відновлення України після війни та енергетична безпека в Європі.

"Ми також говорили про наступний пріоритет, яким є питання відновлення України після воєнних руйнувань, і, нарешті, останнє з цих найважливіших питань, а саме - енергетична безпека в Євросоюзі", - додав глава Польщі.

Хто такий Анджей Дуда Анджей Себастіян Дуда (нар. 16 травня 1972, Краків, Польська Народна Республіка) — польський юрист, політик і державний діяч, 10-й президент Польщі. Кандидат в президенти від партії "Право та справедливість" в президентських виборах 2015 року. Під час першого туру набрав 5,179,092 голосів (34,76 %). У другому турі голосувань, офіційно отримав 51,55 % голосів, перемігши чинного президента Броніслава Коморовського, який отримав 48.45 % голосів. 4 травня 2015 року обраний президентом Польщі й вступив на цю посаду 6 серпня 2015 року, пише Вікіпедія.

Вступ України до ЄС - що відомо

Нагадаємо, у 2022 році президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Євросоюзу. 14 грудня 2023 року лідери країн ЄС ухвалили політичне рішення про старт переговорів з Києвом щодо євроінтеграції.

Згідно з інформацією з документів ЄС, для початку переговорів Україні потрібно реалізувати низку реформ та адаптувати своє законодавство до європейських стандартів.

За даними журналістів The Times, вступ України до ЄС може коштувати приблизно 186 млрд євро, а інтеграція може відбутися не раніше 2030 року. Існує ймовірність, що процес займе ще більше часу.

Як повідомляв Главред, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати членом Європейського Союзу швидше, ніж очікується. Він підкреслив, що наполегливість допоможе отримати членство у блоці в коротші терміни.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

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