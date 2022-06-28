У ЗСУ пояснили, яка техніка здатна захистити Україну від ракетних ударів РФ/ На фото установка Patriot: defense.gov, ДСНС України

Щоб захистити Україну від ракетних обстрілів з боку російських окупантів, потрібні новітні системи протиповітряної оборони. З таким завданням найефективніше можуть впоратися західні установки NASAMS, IRIS і Patriot.

Іноземні партнери знають, яка саме зброя потрібна Україні для захисту від агресії РФ. Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі 24 каналу.

Одна із найпотужніших систем – NASAMS. Як повідомлялося раніше, США збираються оголосити, що вони нададуть нашій державі такі системи. Зараз такі установки захищають Вашингтон і низку окремих регіонів Америки.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, NASAMS – дуже ефективні. Вони можуть працювати самостійно і з прихованих позицій, також їхня перевага у тому, що вони можуть мобільно згортатися.

читайте такожВідстежує до 72 цілей та випускає 54 ракети за 12 секунд: що відомо про систему ППО NASAMSТакож він нагадав, що Німеччина пообіцяла передати Україні системи протиповітряної оборони IRIS.

Проте найкращим для протиповітряної оборони є установки Patriot. Але зараз в України немає можливостей їх отримати, зазначив речник.

"Якби у нас був такий один комплекс Patriot великої дальності, він міг би відігнати літаки, щ о наближалися до українського кордону та запускали ракети. Це було б стримуючою силою", – пояснив він.

ЗРК NASAMS – що про нього відомо

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Система стріляє ракетами SL-AMRAAM.

Такий комплекс може вражати ракетами цілі, які перебувають на відстані понад 160 кілометрів.

Основне призначення NASAMS – протиповітряна оборона, знищення повітряних цілей на середніх та малих висотах.

РСЗВ HIMARS уже ефективно застосовується на фронті

Нагадаємо, в Україну уже прибули потужні реактивні системи залпового вогню HIMARS від США. Українські військові уже встигли застосувати їх на фронті й показали відео удару по окупантах з таких ракетних установок.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ знищили з HIMARS два склади з боєприпасами окупантів на Луганщині.

Читайте також: