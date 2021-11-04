Новий глава Міноборони розповів, що необхідно для повернення окупованого Донбасу та Криму

Резніков анонсував зміни в Міноборони / УНІАН

Парламентарі 4 листопада проголосували за призначення колишнього віцепрем'єра Олексія Рєзнікова міністром оборони України. Він, вступаючи на посаду, розповів, що необхідно для повернення окупованого Донбасу та Криму.

Олексій Резніков, звертаючись до парламентарів з трибуни Ради, зауважив, що Міноборони – цивільне відомство, має формувати політику й створювати умови, щоб ЗСУ могли ефективно давати відсіч ворогу.

"Сильна армія - це один з найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим та окуповані території Донеччини і Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни" – цитує слова Рєзнікова "УНІАН".

Резніков підкреслив, що військова дипломатія в партнерстві з Міністерством закордонних справ України буде одним з пріоритетів України.

Які ще зміни анонсував Резніков

Новий міністр також виступає за активізацію співпраці з членами Північноатлантичного альянсу. За його словами, потрібно "системно працювати над підвищенням сумісності із країнами НАТО". Він зазначив, що Україна має значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом.

Також, за його словами, необхідно в міністерстві змінити підхід до кадрової політики. Резніков зазначив, що першим його кроком на посаді міністра оборони буде повний аудит міністерства, аналіз документообігу.

Резніков наголосив також, що мають бути змінені підходи до оборонних закупівель.

Що відомо про призначення Рєзнікова

Напередодні парламент підтримав відставку Олексія Рєзнікова з посади віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Цю посаду він обійняв у березні 2020 року, коли Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука та затвердила склад уряду Дениса Шмигаля.