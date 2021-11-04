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Новий глава Міноборони розповів, що необхідно для повернення окупованого Донбасу та Криму

4 листопада 2021, 13:49

Україні необхідне посилення співпраці з НАТО, наголосив Рєзніков.

Резніков
Резніков анонсував зміни в Міноборони / УНІАН

Парламентарі 4 листопада проголосували за призначення колишнього віцепрем'єра Олексія Рєзнікова міністром оборони України. Він, вступаючи на посаду, розповів, що необхідно для повернення окупованого Донбасу та Криму.

Олексій Резніков, звертаючись до парламентарів з трибуни Ради, зауважив, що Міноборони – цивільне відомство, має формувати політику й створювати умови, щоб ЗСУ могли ефективно давати відсіч ворогу.

"Сильна армія - це один з найпотужніших дипломатичних аргументів у мирному процесі. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим та окуповані території Донеччини і Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни" – цитує слова Рєзнікова "УНІАН".

Резніков підкреслив, що військова дипломатія в партнерстві з Міністерством закордонних справ України буде одним з пріоритетів України.

Які ще зміни анонсував Резніков

  • Новий міністр також виступає за активізацію співпраці з членами Північноатлантичного альянсу. За його словами, потрібно "системно працювати над підвищенням сумісності із країнами НАТО". Він зазначив, що Україна має значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом.
  • Також, за його словами, необхідно в міністерстві змінити підхід до кадрової політики. Резніков зазначив, що першим його кроком на посаді міністра оборони буде повний аудит міністерства, аналіз документообігу.
  • Резніков наголосив також, що мають бути змінені підходи до оборонних закупівель.

Що відомо про призначення Рєзнікова

Напередодні парламент підтримав відставку Олексія Рєзнікова з посади віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Цю посаду він обійняв у березні 2020 року, коли Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука та затвердила склад уряду Дениса Шмигаля.

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Міноборони України окупація Донбасу Олексій Резніков деокупація Криму
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