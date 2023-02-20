'Наступні дні будуть вирішальними для всього світу': Бербок заявила про жахливі наслідки війни в Україні

Бербок підкреслила, що цими днями в Нью-Йорку весь світ апелюватиме до Путіна із закликом припинити війну та вивести війська.

Бербок заявила про жахливі наслідки війни в Україні / Фото УНІАН

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що війна Росії проти України має жахливі наслідки. Вона підкреслила, що наступні дні стануть вирішальними для всього світу.

"Наступні дні будуть вирішальними не лише з огляду на Україну, але вирішальними для миру в усьому світі", - заявила Бербок на пресконференції з філіппінським колегою Енріке Манало.

За її словами, наступний тиждень в Нью-Йорку "підсумує весь минулий рік", оскільки світ згуртовано засудив агресивну війну Росії, як це було продемонстровано в голосуванні за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН в березні минулого року. Очільниця МЗС Німеччини вважає, що це дуже важливий момент для всього світу.

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Водночас міністерка закордонних справ ФРН зауважила, що є держави, які не засуджують війну в Україні, проте це не тому, що вони не підтримують принципи Хартії ООН, а тому, що вони залежать від Росії та не бажають порушувати ці зв'язки.

"Ця війна має жахливі наслідки для всього світу. Тому саме цими днями в Нью-Йорку весь світ апелюватиме до президента Путіна із закликом припинити війну та вивести війська, а також подбати про відновлення миру", - підкреслила дипломатка.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що світ жив би набагато краще, якби в ньому не було російського диктатора Володимира Путіна. Німецький міністр сказав, що Україна обов'язково повинна перемогти у війні. Він також зазначив, що його не лякає можлива ядерна загроза з боку Росії.

"Мене це не дуже лякає. Одне - те, що відбувається всередині, а інше - те, що відбувається в пропаганді. Зрештою, ніхто з нас не знає, що робить Путін, але це не повинно заважати нам надавати розумну підтримку спільно з нашими союзниками", - підкреслив він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що умовою для початку переговорів з Кремлем є виведення російських військ з України. При цьому жодні домовленості не можуть бути досягнуті без участі українців.

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